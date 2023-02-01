Права детей – под защитой судебных приставов

В результате применения в отношении должников различных мер воздействия, в том числе установления временных ограничений, наложения ареста на имущество и денежные средства, находящиеся на банковских счетах, реализации имущества, полномочий административной и уголовной юрисдикции на содержание детей взыскано 660,8 миллионов рублей. По сравнению с 2021 годом взысканная сумма увеличилась на 191 миллион рублей.

Одной из самых действенных мер побуждения должников к выплате алиментов является привлечение к административной ответственности. В 2022 году судебными приставами структурных подразделений Управления в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 918 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

По результатам рассмотрения указанных дел 886 должникам по алиментным обязательствам судом назначены административные наказания, в том числе: 782 – в виде обязательных работ, 63 – в виде административного ареста, 12 – в виде административного штрафа.

Родители, которые после привлечения к административной ответственности продолжили игнорировать исполнение своих обязанностей, стали фигурантами уголовных дел. За 2022 год в Управлении возбуждено 503 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Судом в отношении 355 граждан вынесены обвинительные приговоры и назначены уголовные наказания: 329 должникам – в виде исправительных работ; 1 – в виде обязательных работ, 22 – в виде лишения свободы, 3 – в виде лишения свободы условно.

УФССП России по Ленинградской области призывает жителей региона не забывать о своём родительском долге перед детьми и исполнять алиментные обязательства до применения мер принудительного исполнения.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области