Мошенники «ВКонтакте»
Соцсети давно превратились в площадку для мошеннических посягательств. Страницы пользователей взламывают и начинают отправлять от их имени призывы «друзьям» – с просьбой одолжить денег. Это срабатывает: кто-нибудь, да поверит.
Рубрики: Криминал
27 января в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 21-летней жительницы Гатчины. Ей со страницы знакомого в сети «ВКонтакте» пришло сообщение с просьбой перевести деньги в долг. Девушка откликнулась и перевела 7500 рублей мошеннику. После чего ей стало известно, что страницу знакомого взломали.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
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