Каких инфекций стоит опасаться и почему

- Чем занимается инфекционист?

- Инфекционист лечит любые инфекции, начиная от насморка и заканчивая вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией.

- Что называется инфекцией?

- Это заболевание, вызываемое агентами: вирусами, бактериями, грибками, простейшими, гельминтами. Мы живем в эпоху вирусов, и коронавирус тому подтверждение.

- Почему вы выбрали специализацию инфекциониста?

- Специальность очень разноплановая, тут нужно знать не только сами инфекционные болезни, но еще дерматологию, кардиологию, пульмонологию и многие другие разделы медицины. Есть даже такое выражение у медиков: если не знаешь, что с пациентом, - отправь к инфекционисту. Считается, что мы своего рода детективы, которые должны «докопаться» до истины.

- Есть ли у инфекционистов сезоны, когда приходит больше пациентов?

- Работы хватает круглый год. Весна, осень, зима - простудные заболевания, грипп. Летом народ кусают клещи, «активизируются» кишечные инфекции.

- А кто больше подвержен инфекционным заболеваниям?

- Уязвимый контингент — это дети от 0 до 3-х лет, потому что противоинфекционный иммунитет у них работает плохо. А также люди старше 65 лет.

Отдельная категория — это подростки: на фоне гормонального «бунта» в организме они тоже болеют всегда тяжело, причем, мальчики инфекционные болезни переносят тяжелее.

- С какими инфекциями чаще всего сталкиваются дети?

- Инфекционный мононуклеоз, розеола, скарлатина, кишечные инфекции (вирусные и бактериальные).

Герпес 6-го типа у детей до года вызывает розеолу - это заболевание очень распространенное: три дня очень высокая температура, потом температура спадает и появляется сыпь, розовая, пятнистая, которая как появляется, так и пропадает сама.

Вирус Эпштейн-Барра вызывает инфекционный мононуклеоз, который зачастую осложняется гнойной ангиной, при которой отмечается увеличение лимфоузлов, высокая температура, увеличение печени и селезенки, гнойный налет на миндалинах.

Скарлатина часто встречаются у детей до семи лет. Также никто не отменял глистные инвазии (острицы, токсокары и т.д.)

- Какие инфекции распространены среди подростков?

- Подростки тоже болеют инфекционным мононуклеозом, причем тяжелее, чем дети. Стрептококковая инфекция очень характерна для подростков и взрослого населения.

Поднимают голову бактериальные кишечные инфекции. Например, сальмонеллёз - это кишечная инфекция, передающаяся, в основном, через яйца и курицу.

- Сырые яйца?

- Не обязательно, можно потрогать грязное яйцо, а потом этими руками что-то съесть или потрогать лицо.

- Наиболее частые инфекции, которым подвержены уже взрослые люди?

- Прийти могут с герпетической инфекцией. Герпесов мы знаем 9 типов: 1, 2 - это лабиальный и генитальный, 3 — ветряная оспа, 4 - вирус Эпштейн-Барра, 5 - цитомегаловирус, шестой, седьмой и т.д. - так и называются по номеру. Очень часто те инфекции, которыми ребенок заражается в детстве, во взрослом возрасте становятся хроническими. Очень часто девушки приходят с лабиальным герпесом, который доставляет дискомфорт не только в плане здоровья, но и эстетически - высыпания на губах, лице, теле. Обращаются взрослые пациенты с обострениями вируса Эпштейн-Барра, цитомегаловируса. Эти заболевания сохраняются всю жизнь и обостряться могут на фоне стресса, строгой диеты, общего снижения иммунитета. Даже активный загар может являться причиной реактивацией герпеса.

Взрослые часто обращаются с тонзиллитами, приходят с какой-то бактериальной флорой в носоглотке. Кишечные инфекции опять же никто не отменял.

- Для кишечных инфекций характерна сезонность? Например, весна-лето, когда большое количество фруктов-овощей.

– Нет. Сезонности у кишечных инфекций нет. Они наблюдаются в течение всего года, с преобладанием бактериальных возбудителей в весенне-летний период, а вирусной этиологии – в осенне-зимний. Источником развития инфекций, поражающих кишечный тракт, могут стать люди, животные или загрязненные продукты питания.

– -Характерна ли цикличность для инфекционных заболеваний?

– Да. Многие люди спрашивают: «Как они предугадали, что будет новая волна ковида?» Потому что все инфекционные болезни цикличны, периоды подъема сменяются периодами спада, и можно даже математически рассчитать следующий подъем. Например, большие вспышки менингококковой инфекции происходят раз в десять лет примерно.

Разнообразие инфекций конкретно в данный период времени говорит нам о том, что ковид ослаб, потому что, когда бушевала пандемия, были единичные случаи кишечной инфекции, ветрянки, энтеровируса.

- Это реальное уменьшение заболеваемости другими инфекциями или просто сместился фокус?

- Реальное уменьшение заболеваемости. Вспомним начало ХХ века, когда бушевала «испанка», три четверти Европы умерло от гриппа. В этот период, если мы посмотрим статистику заболеваемости, не было ни чумы, ни брюшного тифа, единичные случаи, но вспышек не было. Так и ковид: появился более сильный вирус, и он вытеснил другие. Сейчас он стал ослабевать, и сразу «вылезли» друге заболевания.

- А ослабевать он начал на фоне выработки общего иммунитета?

- И это, и мутация. У инфекционных болезней всегда есть два пути мутации. Мутации в более слабую сторону: вирус ослабевает, как и произошло с ковидом. И есть второй вид мутации, в более сильную сторону, например, как ВИЧ-инфекция. В прошлом году появился новый, очень активный штамм вируса ВИЧ в Нидерландах, который приводит к стадии СПИДа за девять месяцев. Если мы говорим про обычный ВИЧ, то это 10–15 лет, а тут девять месяцев, но про это никто активно не говорит, к сожалению.

- По каким симптомам можно понять, что у тебя ВИЧ-инфекция?

- ВИЧ проявляется по-разному. У кого-то бывает острая ВИЧ-инфекция, которая может пародировать любые болезни - может быть сыпь, ангина, увеличение лимфоузлов, длительный жидкий стул, длительный кашель. То есть если что-то такое происходит, лучше сразу обратиться к врачу. Зачастую пациенты приходят уже на четвертой стадии (пре-СПИД), когда начинают худеть, чаще болеть. Первые три стадии обычно проходят незаметно, их принимают за простуду, за аллергию. Врачи первичного звена - терапевты должны быть очень насторожены: если пациент длительно болеет, у него непонятный анамнез, то лучше его направить на обследование на ВИЧ-инфекцию.

- Как люди заболевают ВИЧ-инфекций чаще всего?

- Если мы говорим про 1990-е годы - начало 2000-х, то это в основном был парентеральный путь передачи, то есть через шприц. Сейчас на первое место вышел половой путь передачи ВИЧ-инфекции, то есть при незащищенном половом акте.

- Можно ли вылечить ВИЧ?

- ВИЧ пока не лечится. Идут исследования по долговременной терапии, которая принимается не каждый день, а раз в неделю или раз в месяц, но это пока на стадии исследования. Пока человек должен ежедневно принимать препараты. Хоть мы его вылечить не можем, но можем контролировать, чтобы вирус не размножался и не вредил организму, не снижал иммунитет. ВИЧ при отсутствии лечения переходит в СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это конечная стадия заболевания, и тут мы уже вряд ли чем-то сможем помочь пациенту.

- Как предотвратить заболевание?

- Контрацепция, обязательная. Что бы ни говорил партнер, всегда барьерная контрацепция. Раз в шесть месяцев – раз в год проходить скрининг на ВИЧ, ИППП. Существуют мобильные центры, где можно сделать экспресс-тест, есть кабинет врача-инфекциониста, где делают экспресс-тест. Это всё бесплатно и анонимно.

- Каким болезням подвержены пожилые люди?

- У пожилых людей на первое место выходят пневмонии, потому что снижается иммунитет, есть хронические болезни, плюс пожилые люди у нас часто не вакцинированы. У нас практически не освещается, что если тебе исполнилось 65 лет, то нужно обязательно вакцинироваться от гриппа, пневмококковой и менингококковой инфекций.

Есть даже такая статистика по миру: люди, которые вакцинируются от гриппа, меньше болеют и ОРВИ, есть перекрёстный вирусный иммунитет, благодаря которому так происходит. Ни одна прививка не гарантирует, что вы 100 процентов не заболеете, но она гарантирует, что вы не погибнете от инфекции или ее осложнений.

- Какой совет, как врач-инфекционист, вы можете дать для профилактики инфекций?

- Полноценный здоровый сон, рациональное питание и личная гигиена - это лучшая профилактика инфекционных заболеваний. Плюс своевременная вакцинация. Не зря придуманы вакцины, они защищают. Наше поколение полностью вакцинировано от опасных инфекций - кори, дифтерии, столбняка, у нас нет натурального иммунитета, следовательно, мы не можем его передать нашим детям, и значит, должны их прививать.

- А витамины помогают укреплять иммунитет?

- Да. Но без назначения врача пить витамины нельзя. Все, что мы можем пить спокойно – это витамин Д. У нас всего тридцать солнечных дней в году - это очень мало, поэтому у всех есть тот или иной дефицит

витамина Д. Он не только участвует в укреплении иммунитета, но и способствует усвоению кальция, что немаловажно, особенно для женщин, т.к. одна из самых распространенных проблем женщин после сорока пяти лет - это остеопороз.

Поливитамины назначает доктор, рекомендуются они весной и осенью. У нас два иммунодефицита: весной, когда закончились все запасы, и осенью, потому что организм всё запас, он знает, что ему надо еще дожить до весны, и он ничего не отдаёт, от этого слабость, утомляемость, сонливость, снижение работоспособности. Иногда, в исключительных случаях, поливитамины рекомендуются после перенесенных тяжелых инфекций.

- Спасибо, Наталья Владимировна, за интересную беседу.

Беседовала

Елизавета Бобылёва