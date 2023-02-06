Ленобласть развивает детский туризм

Проект «Мой родной край – Ленинградская область» — в авангарде исполнения поручений Президента России Владимира Путина, которые глава государства дал по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации 22 декабря прошлого года.

«Проект дает возможность юным ленинградцам увидеть красоту и разнообразие Ленинградской области, знакомит ребят с историей, культурой и традициями нашего региона. Такие путешествия помогут воспитать наших детей в любви к своей малой Родине», — отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Еще 3,8 тысяч учащиеся 5-9 классов ленинградских школ получат социальный сертификат на путешествия по Ленинградской области благодаря федеральному проекту «Повышение доступности туристских продуктов» (государственный социальный заказ), стартовавшему в прошлом году.

Туристский проект для школьников «Мой родной край — Ленинградская область» стартовал в 47 регионе в 2017 году по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Средства для организации путешествий выделены из областного бюджета. Для детей разработаны несколько туристических маршрутов: «Дорога жизни — Дорога Победы», «От истоков Руси до Российской империи», «Твердыни нашего края», «История нашего края», «На северных рубежах», «Крепостной щит», «Тихвинская земля — духовная крепость России», «Приютино — обитель муз». В 2022 году школьники впервые отправились в речной круиз «По следам Петра Первого».