МФЦ сообщит о готовности документов по телефону

Для удобства заявителей областного МФЦ доступен новый сервис - вместо прежнего порядка оповещения через смс-сообщения, на мобильный телефон с номера +7 (812)775-47-79 поступит звонок от робота-автоинформатора, и голосовой помощник пригласит в МФЦ за получением готового результата оказания услуг.

Чтобы подключиться к новой системе автоинформирования, при подаче документов в МФЦ гражданина попросят дать свое согласие и указать номер телефона для связи. Как только сведения о готовности документов поступят в базу данных, на мобильный телефон заявителя позвонит робот. Если заявитель пропустит звонок, ему позвонят повторно – правилами автоинформирования предусмотрено, что для оповещения робот должен совершить до трех входящих звонков.

Кроме того, проверить статус документов по-прежнему можно самостоятельно: на сайте МФЦ, с помощью чат-бота «Помощник МФЦ» в Telegram, по телефону колл-центра 8-812-775-47-47.