Пекин примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в честь китайского Дня влюбленных
С 28 по 30 августа в Центральном деловом районе Пекина — в торгово-развлекательном комплексе Solana Shopping Park — пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России», приуроченный к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси, 29 августа). Мероприятие организует Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) при поддержке Правительств России и Китая.
Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. В Пекине будет представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести продукцию, познакомиться с традициями России, а также пообщаться со специальным гостем фестиваля.
На площадке ярмарки РЭЦ организует для отечественного бизнеса целевые b2b-переговоры с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами. Деловая программа ярмарки создаст новые возможности для продвижения российской продукции и заключения экспортных контрактов.
В дни фестиваля популярные китайские блогеры будут вести прямые эфиры. Благодаря этому миллионы зрителей по всему Китаю смогут познакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на местных маркетплейсах.
«Российские компании обладают серьезным экспортным потенциалом в Китае. Здесь ценят качество, экологичность и натуральность — все то, что отличает российские бренды. Ярмарка в Пекине продолжает череду успешных фестивалей “Сделано в России”, которые за последние полтора года прошли в Даляне, Чэнду, Харбине, Шэньяне и продемонстрировали живой интерес китайских партнеров и потребителей к “Сделано в России”», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Во время фестиваля-ярмарки в Пекине откроются первые два официальных розничных магазина «Сделано в России» в регионе, где будут представлены лучшие товары российских производителей — от экологически чистых продуктов питания до товаров народного потребления. За несколько дней до фестиваля, 16 августа, аналогичный магазин начнет работу в Шанхае.
Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа. Выступления фольклорных коллективов, национальная музыка и танцы создадут атмосферу праздника и сделают мероприятие заметным событием в культурной жизни Пекина.
Фестивали-ярмарки «Сделано в России» проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под зонтичным брендом. Программу координирует Минпромторг России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а реализует — Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает российским компаниям заявить о себе за рубежом, расширить рынки сбыта и завоевать доверие иностранных потребителей.