Пекин примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в честь китайского Дня влюбленных

Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. В Пекине будет представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести продукцию, познакомиться с традициями России, а также пообщаться со специальным гостем фестиваля.

На площадке ярмарки РЭЦ организует для отечественного бизнеса целевые b2b-переговоры с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами. Деловая программа ярмарки создаст новые возможности для продвижения российской продукции и заключения экспортных контрактов.

В дни фестиваля популярные китайские блогеры будут вести прямые эфиры. Благодаря этому миллионы зрителей по всему Китаю смогут познакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на местных маркетплейсах.

«Российские компании обладают серьезным экспортным потенциалом в Китае. Здесь ценят качество, экологичность и натуральность — все то, что отличает российские бренды. Ярмарка в Пекине продолжает череду успешных фестивалей “Сделано в России”, которые за последние полтора года прошли в Даляне, Чэнду, Харбине, Шэньяне и продемонстрировали живой интерес китайских партнеров и потребителей к “Сделано в России”», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Во время фестиваля-ярмарки в Пекине откроются первые два официальных розничных магазина «Сделано в России» в регионе, где будут представлены лучшие товары российских производителей — от экологически чистых продуктов питания до товаров народного потребления. За несколько дней до фестиваля, 16 августа, аналогичный магазин начнет работу в Шанхае.

Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа. Выступления фольклорных коллективов, национальная музыка и танцы создадут атмосферу праздника и сделают мероприятие заметным событием в культурной жизни Пекина.

Фестивали-ярмарки «Сделано в России» проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под зонтичным брендом. Программу координирует Минпромторг России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а реализует — Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает российским компаниям заявить о себе за рубежом, расширить рынки сбыта и завоевать доверие иностранных потребителей.