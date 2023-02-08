Более 2 трлн рублей разместили на вкладах в Сбере жители Северо-Запада в 2022 году

По его словам, количество срочных вкладов в СЗФО увеличилось на 90%. В Петербурге вклады открывали в два раза чаще, чем годом ранее.

Средняя сумма вклада в СЗФО выросла на 170 тысяч рублей и составила 664 тысячи рублей. Петербуржцы в среднем вкладывали по 835 тысяч рублей, что на 206 тысяч больше, чем в 2021 году.

В прошлом году клиенты Сбера предпочитали делать вложения онлайн. Так, в цифровых каналах банка открыли 60% всех вкладов. В технологических лидерах – Санкт-Петербург (67%) и Мурманск (66%).

Как считают в Сбере, повышенный спрос на срочные вклады, в первую очередь, обусловлен улучшением условий и ростом процентных ставок по ним.

Сегодня Сбербанк предоставляет своим клиентам оптимальную линейку вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в рублях или валюте в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания, или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. Кроме того, при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

Кроме этого, Сбер возобновил промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой до 9,5% годовых. Она действует на сбережения, которые клиенты не хранили на вкладах в Сбере последние три календарных месяца. Размер ставки зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Предложение будет действовать до 16 апреля 2023 года.