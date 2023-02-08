Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года

В отдаленных и труднодоступных территориях перепись населения проводилась в период с 1 октября 2020 г. по 20 декабря 2021 г. в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 31 августа 2020 г. № 563.

Росстатом подведены первые итоги. Ориентировочная оценка численности населения страны – 147,2 млн. человек. Это почти на два миллиона больше, чем в 2010 году. Увеличение происходило из-за миграционного прироста на фоне естественной убыли населения (превышение числа умерших над числом родившихся).

По сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах численность уменьшилась. Наиболее значительно выросло число жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

В России продолжается урбанизация: 75% населения живет в городских населенных пунктах, 25% - в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74 % и 26 % соответственно.

Более 1 миллиона постоянных жителей насчитывают 16 городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград. В этих городах суммарно проживает почти четверть всего населения страны (35,7 млн человек). Статус городов-миллионников 11 лет назад не имели четыре города – Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж.

По федеральным округам за 10 лет население выросло:

- в Северо-Кавказском федеральном округе – на 7,9%;

- в Центральном федеральном округе – на 5%;

- в Южном федеральном округе – на 3,8%;

- в Северо-Западном федеральном округе – на 2,2%;

-в Уральском федеральном округе – на 1,8%.

В Северо-Кавказском федеральном округе максимальный прирост населения показали: Республика Ингушетия (+23,5%) и Чеченская Республика (+19,1%). Демографический рост отмечен в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.

Самым густонаселенным федеральным округом стал Центральный – более 40 миллионов человек. Вторым по численности населения является Приволжский федеральный округ – почти 29 миллионов человек. Замыкает тройку крупнейших Сибирский федеральный округ – 16,8 миллионов человек.

В Ленинградской области население составляет более 2 млн человек, в том числе городского населения 1,346 млн человек, сельского населения 655 тысяч человек. За десять лет население области выросло на 16 %.

Помимо населения, постоянного проживающего в стране, переписью учтено около 350 тыс. человек, временно (менее одного года) находившихся на территории Российской Федерации и постоянно проживающих за рубежом. Наибольшее количество таких лиц на момент переписи находились на территории г. Москвы, Московской области, Приморского края, Амурской области и Республики Татарстан.

До конца 2022 года Росстат ежемесячно будет выпускать итоги переписи по разным темам и направлениям. В частности, в июне появятся окончательные данные о численности населения в разрезе муниципальных образований, в сентябре – данные о половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, в октябре – данные о миграции и коренных малочисленных народах, в ноябре – о рождаемости и составе домохозяйств, а к декабрю – информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.

#Перепись_СМИЛО