В Ленинградской области полицейскими раскрыта коррупционная схема по получению водительских прав

Установлено 5 автошкол, в которых осуществлялось фиктивное обучение граждан теории и практике вождения. В дальнейшем учащимся данных учреждений за денежное вознаграждение, сумма которого варьировалась от 65 до 160 тыс. руб., гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД.

При этом сотрудниками собственной безопасности полиции установлены 2 областных МРЭО, в которых таким «коммерческим экстерном» сдавались экзамены. Подобная коррупционная схема действовала на протяжении нескольких лет.

По материалам, собранным стражами правопорядка, ГСУ СК России по г. СПб возбуждено 3 уголовных дела по ст. 291.1 УК РФ.

Сегодня в рамках этих уголовных дел оперативники совместно со следователями проводят обыски в автошколах, МРЭО и по местам проживания предполагаемых участников схемы с целью получения доказательств противоправной деятельности. Для проведения процессуальных действий доставляются возможно причастные к незаконной деятельности лица, в том числе работники образовательных учреждений, бывшие и действующие сотрудники ГИБДД.





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