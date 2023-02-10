Центр поддержки экспорта Ленобласти ― в числе лучших в стране

Итоги работы Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в регионах были озвучены в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Архангельске.

Рейтинг сформирован на основе итогов работы ЦПЭ за 2022 год, учитывая охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» при поддержке Центра, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их географию, а также другие факторы.

«Мы уверенно сохраняем позиции в рейтинге экспортеров, этому способствует, в том числе, широкий набор инструментов поддержки на региональном уровне предпринимателей малого и среднего бизнеса. Мы помогаем экспортерам открывать новые страны, а потребители в дружественных странах открывают для себя нашу областную продукцию», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

При содействии Центра поддержки экспорта Ленобласти за прошлый год 46 предприятий заключили зарубежные контракты на общую сумму в $24,3 млн.

Задача по расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами стоит в списке поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и отражена в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт».