«Компьютерная Академия ТОП». Привет, Гатчина!

Получить востребованную профессию за короткий срок (от 1 года до 2,5 лет) — вполне реально! Поиск работы, самореализация, финансовая независимость, желание дать детям широкие возможности для будущего — вот, что приводит людей всех возрастов в Академию ТОР





И это неудивительно: IT-специалисты никогда не сидят без работы. По данным портала «Деловой Мир», летом 2022 года о нехватке кадров в IT-сфере заявили в Министерстве цифровизации России. Тогда в ведомстве предупредили, что ситуация лишь ухудшается: через пять лет дефицит молодых специалистов может увеличиться как минимум вдвое. К 2027 году Россия может недосчитаться двух миллионов айтишников. Прелесть IT сферы в том, что специалисты могут работать на российские компании или зарубежные, не выходя из дома, и при этом получать зарплату мирового уровня. Поэтому у Компьютерной Академии TOP так много студентов по всей России.





Что предлагает Компьютерная Академия TOP в Гатчине?

На этот вопрос отвечает генеральный директор Академии Павел Специан: «TOP — это уникальное учебное заведение, построенное на принципах образования будущего. Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Мы внимательно анализируем требования рынка к сотрудникам, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу обучения только актуальные знания».









Обучение строится исключительно на практических задачах. Все 100% времени студенты проводят за практикой, отрабатывая различные кейсы. Наши преподаватели — профессионалы из IT-индустрии. Они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. К слову, каждый студент обеспечен современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видео уроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда студент по каким-либо причинам не смог посетить занятия. Помимо очного обучения в «Компьютерной Академии TOP» существуют классы дистанционного образования.









Компьютерная Академия ТОР работает в 150 городах страны, поэтому и качество, и подход соответствуют статусу крупнейшего учебного центра в России. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. А по его окончании выпускникам вручают диплом международного образца. И уже с прошлого года в стенах Академии TOP можно получить IT профессию с дипломом государственного образца.

Сейчас можно получить образование по следующим специальностям:

разработка программного обеспечения ,

компьютерная графика и дизайн,

Разработка и продвижение Web-проектов,

Интернет-маркетинг

Pyton разработчик

И еще более 20 направлений из IT сферы для лучшего и уверенного будущего.





Также при Академии работает Малая Компьютерная Академия для детей 7-14 лет, учебная программа, которая была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве. Это комплексная программа обучения в сфере информационных технологий, построенная по следующим принципам: проектный подход, «от простого к сложному» и преемственность предметов.





В Малой Компьютерной Академии преподаватели-практики научат ваших детей программировать, создавать сайты, собственные компьютерные игры, работать с 3D-принтером, конструировать роботов, анимировать персонажей, безопасно работать в интернете и многое другое. А объем полученных знаний поможет ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии и опередить сверстников в будущем профессиональном развитии.





Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пообщаться с преподавателями можно на мастер-классе, где дети познакомятся с разными IT-дисциплинами, а родители узнают об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребенка в недалеком будущем.

И для того, чтобы одними из первых попасть на это мероприятие, просим заполнить на сайте Академии специальную форму: «Привет, Гатчина!». Как только TOP откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч!





Компьютерная Академия ТОР Гатчина

За подробной информацией по направлениям образования, переходите по ссылкам ниже:

§ Для учащихся начальных и средних классов - обучение в семейной школе с изучением английского языка и IT

§ Для учащихся старших классов, получение профессии еще в школе и после - ИТ Колледж

§ Для тех кто хочет в 21-55 получить новую, востребованную ИТ профессию - очные IT-курсы в вашем городе

§ Для тех кто хочет учиться онлайн по востребованным IT специальностям— обучение программированию, графическому дизайну, кибербезопасности и сетевым технологиям в онлайн филиале

§ Летние IT каникулы в Подмосковье

§ Лагерь на Чёрном море

§ Курсы английского языка для начального, среднего и продвинутого уровней

§ Онлайн курсы английского языка для детей и взрослых из любой точки



