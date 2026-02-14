Любовь на страницах книг

Али Хейзелвуд, «Шах и мат»

Может ли одна шахматная партия разделить жизнь на до и после? Да. Так получилось в жизни Мэллори Гринлиф. Когда-то девушка бросила шахматы, ведь из-за них разрушилась ее семья. Но спустя четыре года она всё же решила поучаствовать в благотворительном турнире – и обыграла действующего чемпиона по шахматам Нолана Сойера. После поражения он намерен отомстить. Но ведь не только от любви до ненависти бывает один шаг…

Хелен Филдинг, «Дневник Бриджит Джонс»

В начале нового года Бриджит Джонс начинает вести дневник, где считает калории, выпитые коктейли и выкуренные сигареты. А еще описывает все события своей жизни и рассказывает о родителях, друзьях и начальнике Дэниеле Кливере, в которого давно и безнадежно влюблена…

Внезапно в жизни Бриджит начинают происходить события из ряда вон. Сначала Дэниел просит у нее номер телефона, а после приглашает на свидание, которое заканчивается весьма неожиданно для обоих. Затем мама Бриджит сообщает дочери, что уходит от мужа. Причина банальна – он ее не ценит и не любит. Но вскоре выясняется, что дело в некоем Джулиане, с которым мама Бриджит познакомилась в Португалии. Молодая женщина остро переживает разрыв родителей. А тут еще начальник, назначенный на роль возлюбленного, ведет себя непредсказуемо. Но Бриджит не унывает и продолжает верить в лучшее. Не напрасно ли?..

Анна Джейн, «Восхитительная ведьма»

Пожелайте мне удачи. Я покоряю человека с железным сердцем, каменными плечами и ужасным характером. Я не знаю, чего мне хочется больше – придушить или обнять его. Он зануда, который старается всё делать правильно, но совершает такие безбашенные поступки, на которые я никогда не решилась бы. Он университетский преподаватель, а я старшекурсница. Пока он не знает, что станет моим парнем. Но ведь это дело времени, правда? Я добьюсь его во что бы то ни стало.

Елена Армас, «Испанский любовный обман» (18+)

Поездка в Испанию, самый раздражающий человек в мире и три дня, чтобы убедить всех, что вы влюблены друг в друга. Другими словами, план, который никогда не сработает...

Каталина Мартин вовсю готовится к свадьбе сестры. Ей срочно нужен спутник, ведь на мероприятие приглашен ее бывший парень, которому хочется утереть нос. Тем более он приедет с невестой. У Каталины есть всего четыре недели, чтобы найти того, кто согласится притвориться ее парнем.

Красивый и заносчивый Аарон Блэкфорд, коллега Каталины, предлагает ей помощь. Приближается день свадьбы, и Каталина понимает: Аарон – единственный выход.

Впереди перелет через Атлантику, и всё ради того, чтобы оказаться в солнечной Испании. Очень скоро Каталина поймет, что Аарон Блэкфорд может быть не таким уж и заносчивым…

Мелисса Фергюсон, «Встречи на полях»

Саванна работает редактором в уважаемом издательстве интеллектуальной литературы. А на досуге пишет любовный роман. Правда, за это ее могут уволить.

Однажды, стремясь поскорее закончить рукопись, Саванна приносит свои черновики на совещание, и один из листков попадает в руки ее строгого шефа Уилла. Чтобы не выдать себя, Саванна прячет распечатку в кладовке. Но, вернувшись за ней, видит, что кто-то оставил на полях комментарии. И все – по существу.

Помощь таинственного редактора оказывается очень кстати. Они обмениваются заметками на полях, и с каждым днем он нравится Саванне все больше. Работа над книгой подходит к концу, осталось только написать сцену поцелуя...

Настя Ненастьева, «Матч-пойнт»

Молодой теннисист Петр Аверин не понравился старосте Кате с первого взгляда. Сын богатых родителей и просто красавчик, он, по мнению девушки, ничего не добился сам, всё решили деньги родителей. Неприязнь приводит к пари, и теперь Кате нужно научиться играть в теннис! А от ненависти до любви, как в теннисе до победы, – всего один шаг!

Шарлотта Фарнсуорт, «Сыграем в любовь?» (18+)

Когда-то Харпер Уильямс была влюблена в Дрю Галифакса, но с тех пор прошло много лет. Харпер пытается разобраться со своим прошлым и нервничает из-за предстоящей свадьбы сестры. Дрю стал звездой хоккея и просто хочет развлечься перед началом сезона.

Решив притвориться влюбленной парочкой на свадьбе, они не подозревают, что это выльется во что-то серьезное. Но разве можно сопротивляться любви? Даже если Харпер и Дрю уверяют себя, что это просто игра.

Сарая Уилсон, «Химия любви» (18+)

Вопрос: Как Анне Эллис, умной и талантливой сотруднице лаборатории, завоевать сердце Крейга Кимбалла, мужчины ее мечты?

Ответ: С помощью Марко, эмпатичного (и симпатичного) сводного брата Крейга.

Всё, что нужно сделать Анне и Марко, – притвориться, что между ними возникла химия, и дать повод для слухов.

Но Марко оказывается не так прост, как кажется. У него отличное чувство юмора, и он понимает все отсылки к «Властелину колец» и «Звездным войнам»!

Кажется, во всём виновата химия… И, изобретая новую формулу, способную перевернуть всю косметическую промышленность, Анна изобретает формулу любви, способную перевернуть всю ее жизнь.

Тара Киз, «Редактируя любовь»

Клио работает редактором в небольшом издательстве и должна вести важный проект – книгу популярного автора Брина Сперлинга. Для нее это не только прекрасная возможность проявить себя, но и настоящий вызов: Сперлинг просто невыносим в общении с редакторами. Кроме того, никто не знает, кто скрывается за этим псевдонимом – писатель тщательно оберегает свою настоящую личность.

Однако то, что начинается с язвительных перепалок в комментариях на полях рукописи, постепенно перерастает во что-то более профессиональное и… игривое?

Грейс Райли, «Первый раунд» (18+)

Всё, что нужно Беккет Вуд, – избавиться от назойливого бывшего, даже если для этого придется притвориться девушкой популярного квотербека Джеймса Каллахана.

Всё, что нужно Джеймсу, будущей звезде Национальной футбольной лиги, – не провалить экзамен по академическому письму и получить диплом. Даже если его репетитором станет Беккет.

Что им обоим нужно меньше всего – это новые отношения. Однако каждую секунду, проведенную вместе, их сделка становится всё более нелепой, а чувства – всё более реальными.

Подготовила Елизавета Суралева

