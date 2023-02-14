Поддержка бизнеса и творчества

«К мерам поддержки, которые предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализуется по указу президента России Владимира Путина, добавится профильное консультирование на базе Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти. К проведению консультаций привлекаются специалисты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. Также в 2023 году в Гатчинском районе, в поселке Тайцы, откроется первый в регионе бизнес-инкубатор креативных индустрий, пройдет Фестиваль творческих индустрий, организуется обучение основам бизнеса студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства с целью вовлечения их в предпринимательскую деятельность», — отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

Комитет и Фонд, помимо финансовой поддержки, оказывают мастерам народных художественных промыслов и ремесел и представителям других творческих бизнесов содействие в участии в выставках, ярмарках, в продвижении продукции на маркетплейсах и с помощью спецпроектов.

Так, в 2022 году в рамках всероссийской акции «Ёлки России» восемь ленинградских мастеров народных художественных промыслов для ёлки Ленобласти изготовили аутентичные украшения. В итоге Ленинградская область была признана одним из трех лучших регионов-участников наряду с Красноярским краем и Республикой Татарстан. По предложению губернатора Александра Дрозденко красавица-ёлка передана в Гатчинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина».

В Ленинградской области за последние 5 лет только в сфере народных художественных промыслов и ремёсел субсидии получили 162 субъекта предпринимательства на общую сумму почти 47 млн рублей, а число предпринимателей выросло в четыре раза – до 259. Объем грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022-2023 годах составляет 164 млн рублей, и среди грантополучателей предпринимателей из креативных отраслей становится все больше.