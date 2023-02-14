На заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году, глава региона Александр Дрозденко поставил задачи на 2023 год.

«Каждый лично и персонально ответственен за показатели и сроки выполнения мероприятий нацпроектов в Ленинградской области. Для нас цели остаются неизменными, они поставлены президентом Владимиром Путиным: это и качественное благоустройство, и поддержка бизнеса, и закупка нового оборудования для здравоохранения, и создание новых образовательных форм. Но самая главная задача ― соблюдать сроки и контролировать качество», ― подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

По итогам 2022 года на реализацию нацпроектов в Ленинградской области было направлено 22,6 млрд рублей федеральных и региональных средств. Уровень исполнения бюджета составил 97,2%, что больше уровня 2021 года (95,6%). Высокие результаты достигнуты, в частности, по таким программам как «Содействие занятости», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Формирование комфортной городской среды» и другие.

На территории Ленинградской области в настоящее время реализуется 49 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов.