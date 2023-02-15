Арт-студии «Ступеньки» - 10 лет!

Яркая выставка «Ступенек» сама по себе оказалась интерактивным арт-объектом. Экспозиционная часть детских работ заняла все стены выставочного зала, а подвижная часть (например, картонные слоны и коровы) свободно мигрирует в пространстве. А настроения добавляют цветные воздушные шарики — ведь выставка-то детская!

На самом деле, как призналась руководитель арт-студии «Ступеньки» Дарья Ступенькина-Клочкова, это далеко не все работы, которые собрались в студийных архивах за десять лет. И чтобы показать всё многообразие детского творчества, планируется ещё ряд выставок в течение года.

Все дети (и даже взрослые!), которые пришли на открытие юбилейной выставки «Ступенек», получили в руки карандаши, фломастеры, бумагу и ножницы — чтобы заполнить новыми творениями оставшиеся пустые пространства на стенах выставочного зала. Это было совсем не просто, поэтому рисунки должны были быть совсем маленькими, но яркими. И ребята очень старались! Каждый такой рисуночек с помощью ножниц превращался в очередной арт-объект и прикреплялся к полям висящих на стенах шедевров. Получилось ещё лучше и веселей (насколько это вообще возможно!).

А пока гости вернисажа трудились над своими маленькими шедеврами, Дарья Ступенькина буквально летала по выставочному залу, рассказывая историю каждого экспоната.

Арт-студия «Ступеньки» родилась в сентябре 2013 года, когда Дарья Владимировна возглавила одноименный кружок рисования при Гатчинском Доме культуры. В студии занимаются дети от 6 до 12 лет. Название студии говорящее: оно — о важности каждого, пусть маленького шага, который дети делают на своем пути к творчеству. Кстати, отсюда появился и творческий псевдоним Дарьи Клочковой — Ступенькина.

Дарья Клочкова-Ступенькина верит, что в каждом ребёнке заложен большой творческий потенциал, но для его развития важно приложить определённые усилия и создать необходимые условия. Давая детям основы академического искусства, она считает, что в детских работах должны присутствовать художественный образ, непосредственность и эмоциональность. Ценность детской работы в том, что ребенок переносит на бумагу свой личный опыт. То есть важно стремиться к тому, чтобы дети вглядывались в мир и передавали то, что они действительно видят и чувствуют.

В студии «Ступеньки» ребята не только рисуют и лепят, но и учатся творчески мыслить, придумывая вместе со своим руководителем разнообразные креативные проекты, которые постоянно выходят за рамки традиционного учебного процесса.

Так, в 2016 году увидела свет иллюстрированная «Азбука русских изобретений». Чуть позже появилась книга «ИЗОбретательная Гатчина». Спустя небольшое время была издана «Азбука русских путешественников». В 2020 году миру был представлен уникальный путеводитель «Культурный фитнес. Детективный путеводитель по Гатчине», который помогает юным и взрослым путешественникам познакомиться с городскими достопримечательностями в необычной и очень интересной форме.

Все эти проекты уникальны тем, что авторами иллюстраций к ним являются дети. И речь идет не только о воспитанниках Дарьи Ступенькиной, но и о ребятах из самых разных городов и весей России и даже ближнего зарубежья.

Одной из главных задач практически всех этих издательских проектов стало вовлечение в них как можно большего количества детей путем проведения творческих конкурсов. Все детские работы на заданную тему проходят конкурсный отбор, и лучшие их них попадают в очередную книгу. Так, например, для книги «Азбука русских путешественников» вместе с Русским Географическим обществом был проведен большой Всероссийский детский конкурс.

За минувшие десять лет произошло много всяких удивительных событий. Кто-то из воспитанников Дарьи Ступенькиной-Клочковой отправился осваивать искусство дальше — уже в детской художественной школе. А кто-то из юных гениев успел даже выйти замуж, что повергает Дарью Владимировну в лёгкий приятный шок: неужели прошло десять лет? Сейчас в «Ступеньках» занимаются дети, которые даже ещё не родились, когда студия уже во всю творила...

Да, прошло уже целых десять лет, но такое ощущение, что у «Ступенек» все только начинается. Свой рассказ о достижениях студии Дарья Владимировна то и дело прерывает анонсами новых идей для творчества студийцев. И этих идей так много, что хватит на целую жизнь. И да будет так! Творчество не должно останавливаться никогда, и дети, повзрослев, обязательно передадут эту — самую главную! - идею уже своим детям или ученикам.

Приходите в библиотеку им. А.И. Куприна, чтобы своими глазами увидеть, чем живёт, как творит и развивается арт-студия «Ступеньки». Кстати, в рамках юбилейной выставки запланированы творческие встречи и мастер-классы, так что следите за новостями на сайте «Купринки»!

Юлия Лысанюк