О задачах избиркомов и советов депутатов в 2023 году

В муниципальных образованиях Ленинградской области в ноябре 2023 – июне 2024 года истекает десятилетний срок, на который были утверждены схемы избирательных округов по выборам депутатов советов депутатов муниципальных образований. Схему избирательных округов в соответствующие сроки определяет территориальная избирательная комиссия муниципального района, а утверждает новую схему – представительный орган соответствующего муниципального образования.

«Разрабатываемая схема избирательных округов не может противоречить требованиям устава муниципального образования. Поэтому в случае, если прежняя схема округов требует внесения изменений или разработки новой схемы округов, удовлетворяющей требованиям избирательного законодательства

и устава муниципального образования, следует заблаговременно внести изменения в устав муниципального образования», особо подчеркнул М. Лебединский.

В соответствии с законом избирательные округа образуются сроком на десять лет на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории.

В Ленинградской области в ближайшее время начнется процесс формирования 944 участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий, это 93% от числа всех УИК в регионе, в состав которых войдет более 8800 человек. Как рассказал глава Леноблизбиркома, УИКи формируются территориальными избирательными комиссиями муниципальных районов, городского округа на основе предложений парламентских партий, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

«При формировании участковых комиссий учитывается принцип преемственности в ее работе, наличие высшего образования, опыт работы по организации выборов. Одним из важных аспектов является включение в составы УИК молодежи (18-35 лет)», - акцентировал Михаил Лебединский.

Еще одна важная совместная задача – формирование в связи с истечением срока полномочий территориальных избирательных комиссий Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Приозерского, Гатчинского, Кингисеппского и Кировского районов на новый 5-ти летний срок полномочий. Формирование ТИК осуществляет Избирательная комиссия Ленинградской области на основе предложений парламентских политических партий, иных общественных объединений, предложений представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также на основе предложений вышеуказанных территориальных избирательных комиссий предыдущего состава.

Глава Леноблизбиркома представил информацию о выборах, планируемых в единый день голосования 10 сентября 2023 года на территории Ленинградской области пройдут. Так, пройдут очередные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского района (замещению подлежат 15 мандатов) и очередные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского района (замещению подлежат 10 мандатов). Выборы назначаются советом депутатов соответствующего муниципального образования в период с 11 по 21 июня 2023 года. Комиссиями, организующими эти выборы, станут территориальные избирательные комиссии Всеволожского и Лужского района соответственно.

Виктория Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области