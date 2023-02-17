«Экономика Гатчинского района - в тонусе!»

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России отмечается День местного самоуправления. В этом году уже в 10-й раз. Вспомнив о важной дате, разговор пошел об экономической основе местного самоуправления.

Председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова рассказала об основных итогах минувшего года.

- Нам есть, что представить, чему порадоваться. Консолидированный бюджет Гатчинского муниципального района выполнен: получены неплохие налоговые и неналоговые доходы с плюсовыми показателями по отношению к 2021 году. По итогам 2022 года консолидированный бюджет (куда входит бюджет Гатчинского муниципального района и бюджеты 17 городских и сельских поселений) исполнен в сумме 11,9 млрд рублей. Это на 1,8 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом. Расходы исполнены в сумме 11,4 млрд рублей, что на 1,4 млрд больше к итогам 2021 года. Таким образом консолидированный бюджет выполнен с профицитом 489 млн рублей. Это говорит о том, что на данную сумму получено больше доходов, чем произведено расходов. И на начало 2023 года в бюджете Гатчинского муниципального района и в бюджетах городских и сельских поселений есть, так сказать, небольшая «подушка безопасности». Хочется отметить, что бюджет Гатчинского муниципального района один из самых крупных бюджетов Ленинградской области: он составляет 11,2% от консолидированного бюджета области, - сказала Любовь Орехова.

Один из основных источников пополнения бюджета – налог на доход физических лиц.

- Если мы сегодня говорим об экономической основе местного самоуправления, то только в части основного доходного источника – налога на доходы с физлиц - в бюджеты всех уровней на территории Гатчинского муниципального района в 2022 году было собрано почти 8 млрд рублей. Что на 2,2 млрд больше, чем в 2021 году. Это говорит о том, что экономика Гатчинского района находится в хорошем тонусе, - подчеркнул Илья Носков.

Существенную лепту в консолидированный бюджет Гатчинского района вносит рост уровня средней заработной платы и создание новый рабочих мест.

- Одно рабочее место, вновь создаваемое на территории Гатчины и района, учитывая уровень средней зарплаты, сложившейся к текущему моменту, будет приносить в консолидированный бюджет района порядка 34 тысяч рублей в год подоходного налога. А 100 рабочих мест – это уже 3,4 млн рублей. Поэтому развитие экономического потенциала, реализация различных инвестиционных проектов, по итогам которых создаются новые рабочие места, – это новые поступления в бюджет от налога на доходы физических лиц, - сказал Илья Носков.

Также он отметил положительный эффект от введения специальных налоговых режимов (для сельхозпроизводителей, упрощенная, патентная система налогообложения и др.), которые способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.

- И тут доходы растут - поступления в бюджет нас радуют, - подытожил Илья Носков.

Татьяна Можаева