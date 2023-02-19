Бой с тенью: клубу «Канку» – 30 лет

Руководитель и создатель клуба «Канку» Сергей Железнов принимал поздравления с юбилеем школы. Председатель Гатчинского спорткомитета Сергей Пименов обратился с приветственным словом к участникам турнира и вручил Сергею Железнову почетную грамоту комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района – за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, работу по воспитанию молодежи и в связи с празднованием 30-летия спортивного клуба «Канку».

За три десятка лет клуб переживал непростые времена: каратистов лишали помещения, приходилось постоянно искать место для тренировок. В последние годы «Канку» тренируется в спортзале школы № 9, где спортсменам любезно предоставляют время для занятий три раза в неделю и по выходным, когда зал свободен.

Как рассказал Сергей Железнов, фактически клуб «Канку» начал существовать еще до регистрации в 1993 году. Воспитанники клуба принимали участие в первых турнирах по карате в Ленинграде, первая техническая аттестация в 1991 году на территории Ленинградской области проходила в Гатчине, и в том же году спортсмены «Канку» принимали активное участие в организации первого фестиваля единоборств киокусинкай в Ленинграде. А первый чемпионат Ленинградской области прошел в мае 1993 года в Гатчинском доме культуры. Так зарождалась история школы киокусинкай карате «Канку».

- Что изменилось за 30 лет в жизни клуба – стиль обучения, ребята, которые приходят заниматься?

- Честно говоря, ребята стали менее активными. Сейчас много информации в интернете, можно посмотреть видео тренировок. Раньше этого не было, и люди шли в секции карате и получали знания. Костяк клуба формировался легче. Сейчас это, в основном, дети – 5-8 лет, а тогда минимальный возраст учеников был 14 лет. Это совсем другой уровень сознательности.

Но соревнований стало гораздо больше. Каждую неделю в Петербурге и Ленинградской области проходит множество состязаний по разным видам единоборств, поэтому количество спортсменов выросло, как и их достижения. Сейчас черным поясом уже никого не удивишь. И возможностей у спортсменов сегодня не в пример больше.

- Среди ваших выпускников тоже есть черные пояса?

- В числе выходцев из клуба «Канку» – три президента областных организаций: руководитель Ленинградской областной спортивной федерации киокусинкай карате Александр Нестеров – главный судья сегодняшних соревнований, Андрей Акопян и президент Федерации киокусин, руководитель бойцовского клуба «Беркут» в Коммунаре Иракли Баратели. У всех троих черные пояса.

- Сколько сейчас учеников в «Канку» и какого они возраста?

- В клубе числится около полусотни спортсменов, самому младшему – четыре года, старшим – за пятьдесят.

…Среди учеников школы уже складываются династии. Родители приводят детей, дети – родителей. Второклассник Александр Салтыков в клубе «Канку» занимается с четырех лет, у него – оранжевый пояс.

- Оранжевый пояс идет после белого, который символизирует самое начало пути, – поясняет Александр. – Оранжевый цвет означает, что спортсмен увидел край восходящего солнца над горизонтом – т.е. освоил азы боевого искусства. Следующий пояс – голубой, в цвет небосвода, как символ открывающихся перспектив.

Четыре года назад Александра привела в «Канку» мама, у которой уже желтый пояс – символ солнца в зените, означающий, что спортсмен достиг некоего просветления. Восьмилетний Саша, помимо карате, занимается плаванием, рисованием, лепкой, английским и учится играть на аккордеоне. Но из всех занятий предпочитает музыку – и карате. Он уже разбивает доску мышечной частью кулака и мечтает дойти до черного пояса с золотыми полосками.

- В школе дерешься?

- Редко. Но иногда приходится – для самообороны. Чтобы остановить противника и прекратить драку.

…Предельный возраст начинающих каратистов назвать сложно. Сэмпай – старший ученик – Виталий Щеглов недавно отметил 50-летие. 11 лет назад он привел в «Канку» сына и решил заниматься вместе с ним. Начал с младшей группы, потом перешел в старшую и, в итоге, стал обладателем коричневого пояса. Занимал первые и призовые места на Кубке Европы, на чемпионатах в Северо-Западном федеральном округе, становился чемпионом Санкт-Петербурга. Сейчас помогает на тренировках сэнсэю – учителю – Сергею Железнову. Останавливаться на достигнутом не собирается:

- Коричневый пояс, первый кю – есть куда стремиться, – считает Виталий. – На практике применять полученные навыки, к счастью, не приходилось. Карате учит выдержке. Те, кто занимается этим видом спорта, очень уравновешенные люди. Подсознательное чувство физического превосходства придает уверенности. Но само по себе боевое искусство предназначено для того, чтобы наносить противнику максимальный урон в минимально короткое время, причем голыми руками. Слово «каратэ» переводится как «пустая рука».

Сергей Железнов рассказал, что на соревнованиях в честь 30-летия клуба нет спарринга:

- На турнире спортсмены демонстрируют канонические формы боя с тенью. Существуют так называемые ката – формы боя с тенью, где формируется технический потенциал – блоки, удары, перемещения, и чем выше поднимается уровень познания карате, тем более сложные ката человек должен выполнить. Раньше это было только для сдачи на пояса и для показательных выступлений, сейчас это соревновательный процесс.

Участники турнира также соревнуются в дисциплине «тамэсивари» – разбивании досок. Доски разбиваются дюймовые – толщиной 2,5 см, размером 20х30 см. Бьют ребром ладони, кулаком, локтем и пяткой, разбивают до 8-10 досок зараз – всю стопку одним ударом. Если не получилось, мужчинам дается разбить три доски, женщинам – две. Кто не сломал – дисквалификация. Дети тоже бьют доски, как минимум, одну – рукой, ногой, как угодно. Все по-взрослому.

- Сергей Николаевич, какие планы на будущее?

- Развивать школу карате. Конечно, мечтаем о собственном помещении… Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за помощь в организации турнира гатчинский спорткомитет и его председателя Сергея Пименова, депутата Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единой России» Александра Русских и депутата гатчинского городского совета Любовь Волкову.

Екатерина Дзюба