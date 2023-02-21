Боксеры Пудости: победы на «Открытом ринге»

Турнир проходил 19 февраля в Санкт-Петербурге в СК CROSS | Клуб единоборств. В состязаниях приняли участие спортсмены 2014-2006 годов рождения со стажем занятий боксом не более двух лет. Всего было заявлено 60 пар (120 участников). Поселок Пудость представляли четверо спортсменов под руководством тренера-преподавателя по боксу Натальи Рудь.

Как отметили организаторы, такие бои всегда отличаются азартом. А для боксеров из п. Пудость (Гатчинская ДЮСШ № 2, школа бокса им. Н. Валуева) это был настоящий праздник - с наградами и яркими эмоциями.

Первое место заняли Тимур Сазонов (2010 г.р.) и Александр Нестеренко (2013 г.р.); 2 место - Александр Зимин (2007 г.р.) и Алексей Скалабан (2013 г.р.).

- Наши спортсмены проявили себя как достойные бойцы, мужчины. Не знаю как остальные тренеры, а я убеждена, что в первую очередь необходимо воспитать защитника, человека, достойного гражданина своей страны. Что мои ребята и подтвердили независимо от побед и поражений, - прокомментировала Наталья Рудь.