Топ ошибок держателей банковских карт

Несмотря на то, что пластик распространен повсеместно, не все мы умеем пользоваться пластиковыми картами правильно. Ошибки, которых нужно избегать:

Не соблюдать правила безопасности.

Основные правила сводятся к следующим:

- нельзя хранить пин-код карты совместно с картой. Также ошибкой будет хранение информации о карте, карточном счете в виде фото на смартфоне. Также лучше держать карту отдельно от смартфона-риск похищения денег с карты в этом случае возрастает (чтение пуш-, смс-уведомлений из банка для подтверждения платежа часто доступно и при заблокированном экране устройства). Комбинация смартфон-карта – идеальная добыча вора.

- финансово помогать по полученным сообщениям от друзей и родственников опрометчиво. Сначала нужно связаться с человеком по телефону или лично (ведь соцсети или мессенджеры могли взломать, а смартфон может быть похищен).

- помнить, что данные карты (номер, срок действия, имя владельца и трехзначный CVV-код, текст пуш- и смс-уведомлений никогда не запрашиваются настоящими сотрудниками банка и правоохранительными органами.

- помогать посторонним с безналичным перечислением не нужно. Если кто-то просит сделать перевод со своей карты взамен на наличные, высок риск не получить деньги (или получить фальшивые) или стать фигурантом уголовного дела (о финансировании преступной деятельности, в частности терроризма и экстремизма). Человек, обратившийся с такой просьбой вполне может справиться сам и без карточного счета (обратиться в банк или отделение платежных систем, где можно осуществить перевод с наличными).

- совершая перевод на карту другого человека, нужно сверять данные получателя, чтобы случайно не отправить деньги незнакомцу (в том числе, при использовании системы безопасных платежей).

- при использовании банкомата/терминала не нужно спешить и суетиться, даже если торопит очередь. Неверно введенным пин-кодом можно заблокировать карту, а в спешке не заметить неполадок с терминалом (в том числе- наличие скиммера на клавиатуре). Лучше использовать банкомат в отделении банка, в хорошо освещенном месте с видеонаблюдением, закрывая клавиатуру и отсек для выдачи наличных, не снимать крупные суммы при посторонних.

Не вникать в условия использования карт

Большинство банковских карт (в зависимости от платежной системы и статуса карты) предполагают оплату за годовое обслуживание. Перед тем, как оформить карту, нужно выяснить наличие и размер стоимости обслуживания, а также лимиты по бесплатным операциям. Банки позволяют не платить комиссию за перевод, если перечисление осуществляется между своими счетами/картами, а также на карты других людей-клиентов одного банка в рамках установленного на сумму перечислений без комиссии лимита. При переводе на карту другого финансового учреждения придется заплатить комиссию, как и за переводы через банкомат или терминал, а также через кассу банка. Если карта кредитная, то практически гарантировано будет комиссия за снятие наличных или перевод другому человеку. Не нужно забывать и о сроке грейс-периоде по кредитке: полное и своевременное погашение в этот период позволит пользоваться заемными средствами без процентов.

Не пользоваться бонусными программами и кэшбеком

Бонусные программы и кэшбек могут быть очень выгодными. Нужно изучать все доступные привилегии клиента своей банковской карты и выбирать наиболее подходящие. Возврат живых денег на счет или возможность оплаты покупок бонусами/баллами -неплохое подспорье в личном бюджете, однако любая программа лояльности не должна стать самоцелью. Случается, что желание повышенного кэшбека или дополнительных баллов стимулируют к бОльшим тратам. При выборе категории трат для начислений по программе лояльности лучше выбирать ту, покупки в которой совершаются чаще, хоть и с меньшим кэшбеком. Кроме того, большинство программ лояльности позволяют изменять предпочтительные категории ежемесячно.





Оставлять себе найденную чужую карту.

Не нужно пытаться снять деньги или оплачивать покупку чужой картой – это кража, а не неожиданный подарок. За использование чужих банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Если есть желание помочь владельцу пластика не потерять деньги с карточного счета, лучше позвонить на горячую линию банка, выпустившего карту и сообщить о находке, продиктовав данные карты (номер тел.находится на карте или можно воспользоваться поиском тел. в Интернете). Если владелец еще не сообщил в банк о пропаже, банк заблокирует карту и сам свяжется с владельцем. Также не нужно уносить карту с собой и искать владельца в соцсетях и Интернете-это может повлечь уже проблемы для самого нашедшего. Неизвестно насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется нашедшему.

Ответственное отношение к пластику сделает это средство платежа не только удобным, но и выгодным средством платежа, а соблюдение правил финансовой безопасности позволит исключить риски потери денег со счета.