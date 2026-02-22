Бабушкины блины и народные гуляния: как российские семьи отмечают Масленицу

В 2026 году Масленицу, один из самых ярких и веселых праздников, который является важной частью русской культуры, отмечают с 16 по 22 февраля. Главным смыслом Масленицы на Руси всегда была встреча с родными, прием гостей. Народные гуляния традиционно пройдут в выходные, а пока хозяйки пекут румяные блины – главное праздничное угощение.

В семье Казаковых, Мироновых из Вологды Масленицу празднуют уже несколько десятилетий.

«Мы начали отмечать Масленицу, когда я была еще маленькой и мы жили в Ухте. Мама пекла блины, мы собирались за столом и пили чай. Потом ходили на ярмарку на главную площадь города, гуляли мимо торговых столов, где стояли самовары с чаем, блины с разными начинками и пирожки. Еще на площади был столб с подарками, некоторым смельчакам удавалось залезть на самый верх. Играла музыка, были народные танцы, ребята прыгали через костер. Кульминацией было сожжение большого чучела Масленицы», – рассказала Ольга Казакова.

Сейчас Ольга печет блины уже для своих детей – это их любимое лакомство. Всей семьей они посещают массовые гуляния, где перетягивают канат, отгадывают увлекательные загадки, участвуют в конкурсах. Участники конкурса «Это у нас семейное» собираются передавать добрую традицию отмечания Масленицы следующим поколениям, потому что считают важным помнить о народных праздниках.

Семья Меркуловых из Ленинградской области к торжествам начинает готовиться заранее: они делают костюмы, мастерят небольшое чучело, пробуют новые начинки для блинов, а если еще лежит снег – строят снежную гору-крепость, чтобы потом весело ее завоевывать. Женская часть семьи готовит праздничный стол.

«Масленица для нас – это возможность еще раз собраться большой и дружной семьей, пообщаться, поделиться радостными новостями, послушать веселые истории из жизни родных. Перед Великим постом мы обязательно просим друг у друга прощения. Сколько восторга, вкусных блинчиков, рукопожатий, игр, веселья, красивых ярких фотографий в эти дни! Этот праздник укрепляет нашу семью и каждый год мы ждем его с нетерпением», – отметила Анастасия Меркулова.

Все четыре поколения семьи – мама Анастасия, папа Владимир, дочь Милада, бабушка Елена и прадедушка Дмитрий Николаевич – очень любят веселиться.

«У нас особенная семья, у Миладушки аутизм, и такие яркие дни для нас – это торжество жизни, возможность показать, что главное – это семья, а главное в семье – взаимовыручка, помощь и взаимопонимание, любовь безусловная и не требующая ничего взамен. Поэтому мы были счастливы принять участие в замечательном конкурсе «Это у нас семейное», и, хотя мы не прошли в финал второго сезона, не опускаем руки: выполняем дополнительные задания и надеемся на хороший результат», – добавил Владимир.

В семье Корольчук из города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры традиция отмечать Масленицу появилась, когда дети Поля и Саша были совсем маленькие. Тогда участники собирались во дворе вместе с друзьями – катались с горки, перетягивали канат, устраивали бои на подушках, прыгали в мешках наперегонки, сжигали чучело Масленицы, чтобы попрощаться с зимой и всем старым и изжившим себя. Чучело обычно мастерил папа Михаил из старой одежды, но однажды в семье произошел комичный случай. Глава семьи по ошибке надел на чучело красивое платье мамы Анастасии, которое та еще собиралась носить.

«Когда я поняла, что это мое платье, эмоции были противоречивые – сначала я поплакала, потом мы все вместе посмеялись и пошли дегустировать фирменные блины, которые принесли на праздник наши друзья. Еще в тот день особенным угощением нас порадовала бабушка – она сделала сибирские шаньги с морковью по рецепту, который достался ей еще от ее бабушки. Ароматные, румяные, с нежной начинкой: они разлетелись со стола в первую очередь! Эта Масленица нам особенно запомнилась, но впрочем, во все годы этот праздник проходит в такой же теплой, дружеской атмосфере, и это главное воспоминание детства для наших детей», – рассказала Анастасия Корольчук.

Для семьи Тетеневых, Горских из Верхней Пышмы Свердловской области Масленица – это еще один повод собраться у любимой бабушки Людмилы Евгеньевны. В подготовке к празднику участвует вся семья: бабушка готовит тесто, дядя Саша занимается начинкой, мама Юля печет, папа Артем и дети помогают.

«Масленица – это особое время, когда семья наслаждается уютом домашнего очага и теплой атмосферой совместного творчества. Кульминацией вечера становится чаепитие, когда все собираются вокруг большого стола. Бабушкин фирменный джем из яблок и желе из красной смородины добавляют особый вкус каждому блинчику. Традиционный иван-чай, который наш папа сам собирает и ферментирует, дополняет атмосферу теплом. Масленица для нашей семьи – это больше, чем просто праздник, он напоминает нам о важности семейных традиций и радости совместного труда», – рассказала Юлия Тетенева.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Полуфиналы проекта проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья».