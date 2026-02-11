95 тысяч кубов белого и пушистого

УБДХ и подрядные организации продолжают уборку и вывоз снега. Февраль оправдывает свою репутацию вьюжного месяца, хотя до январских снегопадов он пока не дотягивает.

Снег вывозится на специально отведенную площадку ежедневно, но если в новогодние праздники этот объем в среднем составлял около 3000 кубометров в сутки, то сейчас немного меньше – порядка 2500 куб. м.

Всего за эту зиму в столице региона убрано и вывезено уже более 95 тысяч кубов снега.

На уборке дорог, скверов и дворов Гатчины ежедневно задействовано не меньше 16 бригад, а в общем и целом – около 66 единиц спецтехники и 90 человек, сражающихся со снежной массой вручную. В первую очередь убираются I, II и III группы дорог – самые крупные городские артерии, улицы с оживленным движением, автобусные маршруты. И, конечно, очистка проезжей части происходит в соответствии с действием дорожных знаков ограничения парковки автомобилей.

Например, в понедельник традиционно проводилась уборка улицы Коли Подрядчикова, где трудился старый лаповый снегопогрузчик производительностью 160 кубометров в час. Возраст машины перевалил за четверть века, в прошлом году его отремонтировали, и под управлением надежного механизатора погрузчик продолжает сгребать снег.

На Аэродроме в тот же день работал его аналог – более интенсивный и молодой.

Во вторник специалисты УБДХ получили новую машину – снегопогрузчик шнекороторный

СнП-18 производительностью 600 кубометров в час. Улицы Гатчины впервые увидели такую солидную снегоуборочную технику. Быстрый и мощный СнП-18 пришел на смену старому лаповому погрузчику, однако «ветеран дорожных работ» списан не будет: он останется в резерве на случай обильных снегопадов и метелей.

Екатерина Дзюба