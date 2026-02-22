Фёдор Васильев – гений русского пейзажа

Фёдор Александрович Васильев родился 10 февраля 1850 года в Гатчине в бедной семье мелкого чиновника. Его отец – Александр Васильевич – работал помощником учителя в Гатчинском сиротском приюте. Мать – Ольга Емельяновна Полынцева. Брак родителей тогда не был зарегистрирован в церкви. Фёдор был вторым в семье: его старшая сестра Евгения родилась в 1847 году. В 1851 году семья с детьми переехала в Петербург и поселилась в маленьком деревянном доме на 17-й линии Васильевского острова. Александр Васильевич устроился в почтамт и занимался рассылкой газет. В 1852 году они с Ольгой Полынцевой обвенчались. Вскоре у них родилось еще двое сыновей: Александр и Роман.

Заработка отца не хватало на обеспечение семьи, поэтому в 1862 году Фёдор Васильев был вынужден пойти работать за 3 рубля в месяц писцом на Петербургский почтамт, где его отец служил сортировщиком газетной экспедиции. Каждую свободную минуту Фёдор рисовал, чаще всего – пейзажи. Он мечтал стать художником и даже собирался бросить работу на почте. Однако его отец был против, поскольку считал живопись неприбыльной.

Несмотря на это, в 1863 году Фёдор Васильев стал посещать Вечернюю рисовальную школу Общества поощрения художников. Там он стал делать первые графические копии с рисунков известных художников. В 1865 году он стал работать помощником реставратора П.К. Соколова в Императорской Академии художеств. К сожалению, 14 сентября этого же года умер его отец. Теперь все материальные заботы о семье – матери, сестре, двух братьях – легли на плечи 15-летнего Фёдора. Большую часть времени он проводил в мастерской, берясь за любую работу.

В 1866 году в рисовальной школе состоялось важное для будущей судьбы художника знакомство с Иваном Шишкиным. Шишкин сразу же обратил внимание за выдающиеся способности Фёдора Васильева и познакомил его с членами Артели художников, лидером которой был Иван Крамской.

В 1867 году Фёдор Васильев окончил Рисовальную школу. Он получил звание учителя рисования уездного училища. Начался его первый творческий период. К этому времени его отношения с Иваном Шишкиным переросли в дружеские. Также Фёдор именно у Шишкина учился работе со светом, продумыванию композиции, точной передаче деталей. С июня по ноябрь вдвоем художники совершили поездку на остров Валаам. Каждый день они писали этюды. Там Фёдор Васильев написал свои картины «В церковной ограде. Валаам», «На острове Валааме. Камни», «Берег Ладожского озера. Облачный день» (все – Государственный Русский музей) и другие.

После этого путешествия, осенью, он впервые экспонировал свои этюды и рисунки с Валаама на выставке Общества поощрения художников в Петербурге. Одно из полотен 17-летнего пейзажиста приобрел граф Павел Сергеевич Строганов, который также пообещал Фёдору Васильеву обеспечивать его всем необходимым для творчества. После успеха выставки Фёдор окончательно влился в Артель художников и сблизился там с Иваном Крамским.

Лето 1868 года Васильев вместе с сестрой Евгенией провел в деревне Константиновке под Петербургом, где они жили у родных. Туда же Фёдор пригласил погостить Шишкина. Вместе они много рисовали с натуры в Константиновке, выезжали в Красное Село, Парголово и другие окрестности. Тогда в произведениях Фёдора Васильева появилась особая одухотворенность запечатленной природы. Всего за несколько месяцев он создал ряд произведений на деревенскую тему: «Пейзаж. Парголово (Вид в Парголове)» (Саратовский государственный художественный музей), «После грозы» (Государственная Третьяковская галерея), «Перед грозой» (Нижегородский государственный художественный музей) и другие. В деревне Иван Шишкин влюбился в сестру Васильева, Евгению, и 28 октября они обвенчались.

В начале 1869 года Фёдор Васильев был удостоен первой премии за картину «Возвращение стада» (Государственная Третьяковская галерея) на конкурсе Общества поощрения художников – он получил 400 руб-лей. По воспоминаниям Репина, он сразу же потратил их на модный костюм, цилиндр и перчатки лимонного цвета. Фёдор стал известным столичным художником и часто принимал приглашения на балы и вечера. К сожалению, тогда же проявились первые серьезные признаки болезни горла и легких.

В июле–августе по приглашению графа Павла Строганова Фёдор проживал в его имении Знаменское-Карьян Тамбовской губернии. Там впервые художник увидел природу юга России и влюбился в степь. В сентябре того же года вместе с семьей Строганова Фёдор Васильев переехал в его украинское имение Хотень под Сумы Харьковской губернии. В этот творческий период особое внимание пейзажист уделял небу, а в его картинах окончательно утвердилась тема деревенской природы. Он написал такие полотна, как «Тучи над холмами», «Небо с облаками», «Перед грозой», «Кучевое облако» (все – Государственный Русский музей). В октябре Фёдор вернулся в Петербург. Здесь он создал произведения «Деревня», «Деревенское утро» (оба – Государственный Русский музей) и другие, а также начал работу над картиной «После дождя. Проселок» (1869–1870, Государственный Русский музей).

К началу 1870 году Илья Репин задумал картину «Бурлаки на Волге» и создал ее акварельный эскиз. По его замыслу, бурлаки на переднем плане должны были противопоставляться отдыхающим дачникам на заднем плане. Однако Фёдор Васильев раскритиковал эту композицию. Он предложил Репину отправиться в экспедицию по Волге, чтобы рисовать с натуры. Обратившись к графу Павлу Строганову, Фёдор достал необходимые 200 рублей.

В мае 1870 года Фёдор Васильев вместе с И.Е. Репиным, Е.К. Макаровым и братом Репина, Василием, совершил поездку по Волге на пароходе. В этот творческий период пейзажист создал произведения «Волжские лагуны», «Барка», «Рыбаки» (все – Государственная Третьяковская галерея), «Крестьянская семья в лодке» (частная коллекция), «Закат на Волге» (Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова) и другие. Там, на Волге, требовалось иное жанровое исполнение картин. Второстепенными элементами композиции, которые создавали фон, окружение, среду для основных фигур стали парусные плавучие средства и бурлаки.

Главной работой волжского периода Фёдора Васильева стало полотно «Вид на Волге. Барки» (Государственный Русский музей). Образная гармония и совершенство исполнения позволяют назвать ее одной из лучших в русской пейзажной живописи конца 1860-х – начала 1870-х годов.

В произведениях зрелого периода творчества Фёдора Васильева небо стало занимать ключевое место. Очень восхищался способностями пейзажиста писать облака, вплетать в них свет, передавать огромную палитру цветов Илья Репин.

Очень тонко это передано в лирическом пейзаже «После дождя. Проселок» (Государственный Русский музей). Словно фонарик, солнце пробилось сквозь облака, обнажив голубое небо, будто даря надежду на лучшие времена. Золото светила отражается в лужах на дороге, в поле слева. Плотные, серые тучи отступают – будто все проблемы, вся людская грусть уходят. Несмотря на такие поэтические чувства, картина написана в стиле реализма, она живо, многогранно и по-настоящему передает этот чудесный момент в жизни природы.

Последний пейзажный мотив, получивший полноценное воплощение в произведениях Фёдора Васильева до его поездки в Крым, – это мотив предвесеннего состояния природы в картине «Оттепель» (1871, Государственная Третьяковская галерея). Живописное полотно приобрел Павел Третьяков. За это произведение пейзажист был удостоен первой премии Общества поощрения художников. Однако в апреле 1871 художник создал копию картины (Государственный Русский музей) по заказу великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III. Примечательно, что «Оттепель» Фёдора Васильева появилась в один год с картиной «Грачи прилетели» (1871, Государственная Третьяковская галерея) Алексея Саврасова. Современники даже называли работу Фёдора более актуальной и находили в ней социально-критический контекст.

Зимой 1871 года художник простудился, весна тоже выдалась холодной – всё это привело к усугублению болезни легких. Врачи диагностировали у Фёдора Васильева туберкулез и настоятельно рекомендовали переехать в теплый климат. Во второй половине мая художник выехал в Крым, но сначала решил остановиться у гостеприимного графа Павла Строганова в уже знакомом имении Хотень Харьковской губернии. Там, вероятно, были написаны этюды «Деревья» («Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева») и «Тополя, освещенные солнцем» (Государственная Третьяковская галерея). Однако через месяц здоровье Фёдора Васильева заметно ухудшилось. В середине июля он был вынужден отправиться на лечение в Ялту. Поездку ему оплатило Общество поощрения художников. Там он провел два последних года жизни.

Вдали от семьи и друзей Фёдор Васильев долгое время не писал пейзажи с натуры, а дорабатывал свои прежние эскизы. Спустя несколько месяцев, в феврале 1872 года, он закончил картину «Мокрый луг» (Государственная Третьяковская галерея), за которую в Петербурге ему присудили вторую премию Общества поощрения художников. Ее по праву называют типичным образцом пейзажа-настроения. Вскоре появились еще два полотна: «Болото в лесу. Осень» и «Утро» (оба – Государственный Русский музей). «Болото в лесу. Осень» написано теплыми красками, однако небо на картине мрачное, тревожное. Деревья, болото освещены золотым солнцем, но его не видно – будто хорошие времена отдалились и на смену им плывут тучи-неприятности, темные, устрашающие. «Утро» получилось совсем другим. Это будто нежное воспоминание, наполненное любовью, мягким светом зари, пробуждением всего живого. И вновь есть золотой отблеск солнца в воде – такой настоящий, будто прямо сейчас ты стоишь посреди этого утра и наблюдаешь за началом нового дня.

Море появилось на полотнах Фёдора Васильева далеко не сразу. Он подолгу наблюдал за ним, создавал в альбоме новые рисунки и акварели, мечтал о крупноформатной картине. Пейзажист был уверен, что именно большие размеры холста позволят ощутить масштаб и мощь морской стихии. К сожалению, его пейзаж «Прибой волн» (Государственная Третьяковская галерея) так и не был закончен.

12 мая Совет Академии за картины «Перед грозой», «Вид на Волге. Барки» и «Пейзаж. Парголово (Вид в Парголове)», экспонировавшиеся на академической выставке, присудил Фёдору Васильеву звание классного художника первой степени с обязательством выдержать экзамен по научному курсу. Но из-за болезни художник не смог сдать экзамен и получить звание, которое было необходимо для обретения нового паспорта взамен просроченного старого и поездки на лечение за границу.

Каждый месяц Общество поощрения художников присылало Фёдору Васильеву деньги, но их совсем не хватало. И тогда он стал работать на заказ. Для великого князя Владимира Александровича он написал картину «Эриклик. Фонтан (Крым)» (Государственный Русский музей), которая была заказана в подарок императрице Марии Александровне к концу декабря 1872 года. Эта картина не принесла удовольствия пейзажисту, однако она получилась очень красивой. Нежные переливающиеся цвета неба, его отражение в водах фонтана, величественные горы, мягкая зелень деревьев и травы – картина передает спокойствие и позволяет насладиться прекрасным, наполниться светом изнутри.

В 1872 году Фёдор Васильев написал и другие крымские пейзажи: «Горы и море» (Государственный Русский музей) – также по заказу великого князя Владимира Александровича, «Прибой в Ялте» (Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева), «В Крыму. Пос-ле дождя» (Государственная Третьяковская галерея). Также пейзажист получил еще один великокняжеский заказ – на создание четырех живописных изображений для ширм в качестве подарка императрице Марии Александровне к 24 декабря. Но в декабре здоровье художника сильно ухудшилось, и ему разрешили отложить эту работу.

В 1873 году Фёдор Васильев работал над последним большим пейзажем на «русскую» тему «Рассвет» (1873, Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых). В марте за произведение «В Крымских горах» (Государственная Третьяковская галерея) на конкурсе Общества поощрения художников пейзажист вновь был удостоен первой премии. Эту картину приобрел в свою коллекцию Павел Третьяков.

24 сентября Фёдор Васильев скончался в возрасте 23 лет. Он похоронен на Поликуроском кладбище в Ялте. Через несколько дней после смерти пейзажиста Иван Крамской в письме Владимиру Стасову дал первую объективную оценку самобытного таланта Васильева: «...русская школа потеряла в нем гениального художника».

3 января 1874 года в залах Общества поощрения художников в Петербурге при участии Ивана Крамского и Ивана Шишкина открылась посмертная выставка произведений художника. Распродажа работ пейзажиста позволила выручить 6000 рублей и погасить долг Фёдора Васильева Обществу поощрения и Павлу Третьякову. Оставшиеся деньги были переданы матери художника для расчета с другими кредиторами.

Именем Фёдора Васильева названа улица в Ялте, а также Ялтинская детская художественная школа. Давно обсуждается вопрос о присвоении имени великого пейзажиста и Детской художественной школе в Гатчине. Было бы замечательно!

А пока в Гатчине, на фасаде Музея истории Гатчины, есть отлитая из бронзы мемориальная доска с барельефом художника, которую создал гатчинский скульптор Валерий Шевченко.

К 175-летию со дня рождения, впервые за полвека, в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Михайловском замке, проходит выставка работ Фёдора Васильева. Она продлится до 2 марта. Сейчас в залах представлено 75 живописных и графических произведений художника из собрания музея, включая как широко известные шедевры, так и малознакомые широкой публике работы.

Подготовила Елизавета Суралева