МФЦ и Ленэнерго проведут горячую линию

27 февраля состоится прямой эфир «Директор МФЦ – на связи!» участием представителей ПАО «Россети Ленэнерго»: начальника департамента методологии и отчетности по технологическому присоединению компании Ильи Бирючкова и дочерней организации АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» - директора по работе с клиентами и присоединению Карины Ильиной.

Речь пойдет об актуальных вопросах технологического присоединения к электросетям для дачников. Гражданам разъяснят процедуру подключения к электрическим сетям через отделения областного МФЦ, а также стоимость, сроки и порядок присоединения объектов на территории садоводств и огородничеств.

Выпуск пройдет 27 февраля, с 15 до 16 часов. Посмотреть эфир можно по ссылке на сайте МФЦ. Жители региона могут обратиться на горячую линию со своим вопросом или за получением консультации: по телефону (812) 775-47-78, через Интернет-приемную или направить сообщение на WhatsApp на номер 8 (931) 303-36-75 или в соцсетях.

Во время прямого эфира в каждом филиале или отделе областных МФЦ будут открыты общественные Интернет-приемные для граждан, откуда по онлайн-связи можно обратиться на горячую линию со своим вопросом к директору ГБУ ЛО «МФЦ» Сергею Есипову.