Безопасность – понятие всесезонное

В 2022 году в Гатчинском районе обеспечивалась общественная безопасность при проведении 386 мероприятий. Для этого задействовалось 2656 полицейских, 1163 сотрудника частных охранных предприятий, 97 членов добровольных народных дружин. Нарушений порядка допущено не было.

Штат частных охранных предприятий в прошлом году был увеличен вдвое. Сотрудниками УМВД России по Гатчинскому району совместно с гатчинской администрацией проведено несколько локальных операций и профилактических мероприятий, названия которых говорят сами за себя: «Мак», «Розыск», «Профучет», «Оружие», «Лес», «Мигрант», «Купюра», «Сообщи, где торгуют смертью», «Нетрезвый водитель» и пр.

Эхо войны

Директор муниципального центра управления безопасности и гражданской защиты населения Гатчинского района Виктор Уханов остановился на вопросах обеспечения безопасности в мирное время:

- Большая работа проведена по обследованию подвальных помещений, которые могут использоваться для укрытия населения. Работа продолжается, в ней участвуют также управляющие компании, комитет ЖКХ, представители администрации. Это планомерная работа, которая обычно выполняется в мирное время. Система оповещения продолжает развиваться.

Также Виктор Иванович рассказал, что за 2022 год на территории Гатчинского района было обнаружено и обезврежено 79 взрывоопасных предметов и 400 кг взрывчатых веществ – авиабомбы, мины, снаряды, гранаты. Эта работа носит сезонный характер. Каждую весну земля отдает боеприпасы времен Великой Отечественной войны, и выполняется отработанный комплекс мероприятий.

Больше 500 административных протоколов

В течение 2022 года в Гатчинском районе активно работала административная комиссия под председательством Тимофея Материкова. Основная тематика административных протоколов, по которым были наложены штрафы: нарушение тишины, правил парковки и выгула собак. За год было составлено 519 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 775 тысяч рублей.

За нарушение права граждан на покой и тишину было составлено 128 протоколов, за размещение автомобилей на газонах и детских площадках – 103, по факту нарушений требований по скашиванию и уборке травы и удалению борщевика – 86, за создание препятствий для вывоза мусора – 49, за нарушения правил выгула собак – 45 протоколов. К нарушениям «собачников» прежде всего относится стойкое нежелание хозяев убирать за своими питомцами.

По поводу парковки автомобилей, которые перекрывают путь мусоровозам: Тимофей Федорович обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины возле контейнерных площадок – не создавать препятствий для уборки твердых бытовых отходов. Несмотря на то, что в правилах нет специального знака, запрещающего стоянку возле помойки. Тут должна проявиться сознательность и здравый смысл.

«Безопасный город» будет ещё безопаснее

Гатчинской администрацией совместно с комитетом цифрового развития правительства Ленинградской области и УМВД России по Гатчинскому району ведется работа по развертыванию, усовершенствованию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Как заметил Тимофей Материков, новые адреса установки камер видеонаблюдения направляются в комитет цифрового развития только после согласования заявки с органами внутренних дел. Благодаря профессиональному взгляду полиции достигается более полное использование камер.

Сейчас в Гатчинском районе работают 208 видеокамер: 178 на территории города, 30 – в Вырицком поселении. В течение года будет установлено еще 30 камер по согласованию с полицией. Кроме того, составлена адресная программа развития комплекса «Безопасный город» на 2024-2025 годы. Камеры работают круглосуточно в онлайн-режиме.

Времена года

Работа муниципального центра управления безопасности и гражданской защиты имеет сезонный характер. Приближается снеготаяние, паводок не отменить. В Гатчинском районе есть проблемные места, в частности, гидротехнические сооружения. Одни из них обслуживаются, другие – нет. На Оредеже – пять плотин, и на каждой есть смотритель, плотины обслуживаются, ремонтируются.

После схода снега и весеннего половодья начинается пал травы. От этого возникают ландшафтные и лесные пожары. В прошлом году было зарегистрировано более 300 поджогов травы. Но благодаря работе глав администраций поселений и пожарных лесных пожаров допущено не было, не пострадали ни люди, ни имущество. Кроме того, на территории гатчинского лесничества примерно 98% лесного массива находится под камерами видеонаблюдения: возгорание вовремя обнаруживается, и принимаются меры.

Тимофей Материков отметил, что раньше Гатчинский район характеризовался большим количеством торфяных пожаров – в Таицком, Новосветском поселениях. Однако в течение последних лет торфяных пожаров в Гатчинском районе не регистрируется – благодаря комплексному подходу и грамотному выделению участков.

Со сменой сезона меняются приоритеты в работе. При наступлении теплых дней начнутся рейды по выявлению несанкционированного разведения огня и пикников в парке. Летом вопреки всем запретам откроется купальный сезон – несмотря на то, что в Гатчинском районе, по словам заместителя главы администрации по вопросам безопасности, оборудовать полноценный пляж не представляется возможным: нет ни подходящих для купания мест, ни водоемов, вода в которых соответствовала бы санитарным нормам.

А ближе к осени пойдут грибы. А за ними – грибники, которые теряются в гатчинских лесах. Это тоже забота муниципального центра управления безопасности и гражданской защиты населения.

Единая диспетчерская

Заместитель директора муниципального центра управления Андрей Чертов рассказал об открытом в 2022 году в Гатчинском районе первом в Ленинградской области муниципальном центре управления. Центр координирует работы по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений граждан РФ, это неотъемлемая часть по выстраиванию обратной связи с населением. Муниципальный центр оперативно взаимодействует с Центром управления региона. Также в своей работе МЦУ активно задействует официальные аккаунты администрации – как для помощи в решении вопросов жителей, так и для информирования об этом широкого круга горожан.

Как рассказали участники пресс-конференции, в Гатчинском районе планируется создание единой диспетчерской службы с трехзначным телефонным номером. Состоялась рабочая встреча с руководителями проекта и компаний «Йотбери», «Россино», аналитиками и архитекторами по внедрению программного обеспечения, которое позволит организовать единую диспетчерскую службу района.

Екатерина Дзюба