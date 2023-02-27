Итоги рейда «Нетрезвый водитель»

Всего выявлено 10 водителей транспортных средств:

7 - управляли ТС в состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ);

3 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26 ч.1 КоАП РФ).

Уважаемые участники дорожного движения❗️

Госавтоинспекция по Гатчинскому району на постоянной основе ведёт целенаправленную работу по выявлению водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает вам, что за управление ТС в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 т.р., с лишением права управления ТС от 1,5 до 2 лет!

В случае если водитель совершает это правонарушение повторно наступает уголовная ответственность!

Соблюдайте ПДД!





Фото ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО