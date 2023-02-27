Итоги рейда «Нетрезвый водитель»
Госавтоинспекция Гатчинского района в минувшие выходные провела оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Целью проведения подобных мероприятий является профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В рамках рейда сотрудниками дорожно-патрульной службы организованы массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения.
Всего выявлено 10 водителей транспортных средств:
7 - управляли ТС в состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ);
3 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26 ч.1 КоАП РФ).
Уважаемые участники дорожного движения❗️
Госавтоинспекция по Гатчинскому району на постоянной основе ведёт целенаправленную работу по выявлению водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция напоминает вам, что за управление ТС в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 т.р., с лишением права управления ТС от 1,5 до 2 лет!
В случае если водитель совершает это правонарушение повторно наступает уголовная ответственность!
Соблюдайте ПДД!
Фото ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО