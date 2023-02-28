Мост над рекой Оредеж закрывается на ремонт

В дорожном комитете Ленобласти 20 февраля подписан приказ «О введении временного прекращения движения транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Сиверская - Дружная Горка - Куровицы», включающему мост через реку Оредеж, в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области». Координаты закрытого участка дороги в навигаторе - 59.35127367852892, 30.135250447548714.

Мост будет закрыт на ремонт с 1 марта по 10 ноября. Однако, как сообщается в Телеграм-канале областного дорожного комитета, «срок взят с запасом, постараемся все сделать сильно раньше. Реверса не будет, полное закрытие позволяет быстрее выполнить бетонирование плиты, нанести гидроизоляцию и уложить новый асфальт. Пожалуйста, принимайте в расчёт, что привычные маршруты изменятся. Надеемся, что ненадолго. Путей объезда есть несколько, все рядом».

Объезд предполагается по участкам дорог Сиверская — Дружная Горка — Куровицы, Сиверская — Белогорка, Кемполово — Выра — Шапки, недавно отремонтированному подъезду к НПО «Белогорка» и Вокзальной улице в пос. Сиверский.

Отметим, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году за счет средств областного бюджета планируется отремонтировать 7 мостов. Помимо моста через Оредеж, это мост через реку Сумку в Волосовском районе, через Ушачку — в Тосненском, через реку Чёрную на дороге Кириши — Волхов, через Вуоксу около Каменногорска, через Тушемельку в Бокситогорском районе, а также в Большой Рассии под Кингисеппом.

Андрей Соколов

Фото из архива