Как и чем живут школьные музеи Гатчинского района?

Чтобы дать наиболее полное представление о наших школьных музеях, мы сравнили их между собой, выбирая по принципу «чем сильнее различаются условия, тем лучше» (при этом надо отметить, что не в каждой школе есть музей). Так, мы посетили музей Гатчинской школы №7, отправились в Большие Колпаны как в одну из наиболее близких к городу больших деревень, и, наконец, побывали в Кобрино - совсем небольшой деревне Гатчинского района. Территориальное разнообразие, разница в количестве учеников, загруженность руководителей - всё это, безусловно, влияет на тематику музеев, проводимые в них экскурсии и ход работы в целом. Тем не менее, в школьных музеях Гатчинского района скорее больше сходств, чем отличий: объединяют как цели, так и проблемы.

Гатчинская школа №7 - музей «Наследие»

Историко-краеведческий музей «Наследие» открылся в гатчинской «семёрке» ещё в 1960-м году. Событие это неразрывно связано с именем учителя географии Андрея Христофоровича Буша. С тех пор в школе не только бережно хранят всё, что связано с историей нашего края, но и постоянно разрабатывают новые экспозиции с учётом интересов учеников и быстро развивающихся технологий.

Здесь и история школы, и военное (и не только) прошлое Мариенбурга, и крестьянский быт... Эти тематические направления задают вектор мысли для более точечных проектов - например, история «Подвига 25», макеты боя Зиновия Колобанова, выставка колокольчиков, напоминающих о существовавшем в Гатчине меднолитейном заводе Лаврова, «музей в чемодане» (проект, рассказывающий о жизни женщины Древней Руси). Всё это и многое другое создаётся под чутким руководством заместителя директора по воспитательной работе Светланы Максимовой. Однако в одиночку здесь не справиться - очень активно помогают дети. Светлана Максимова рассказала, как школа привлекает учеников к музейному делу:

- Каждое лето при школе работает лагерь музееведов. Весь июнь мы с ребятами занимаемся: я договаривалась с архивом на Красноармейском проспекте, и там нам показывали, как работать с документами, как их хранить. Ходили в Гатчинский дворец, где нам рассказывали, как проводить экскурсию - это уже, по сути, профориентация. Один мальчик у нас теперь собирается поступать на исторический факультет, и это ещё он скорее меня научит, как работать с архивами. (Светлана улыбается) Конечно, если бы не дети, самой это не потянуть: мы с ними учились, как цифровать, записывать музейные экспонаты, ламинировать, брошюрировать, как подготовить экспозицию - теперь столько всего они делают сами!

Школьный музей даёт детям возможность рассказать о своём увлечении, о том, что им интересно (например, об истории одного предмета - утюга), показать себя - провести пешеходную экскурсию для гостей, мастер-класс по завязыванию пионерского галстука для младших ребят, реализовать самые разные имеющиеся знания на практике во благо музея. Так, братья Мельниковы, Максим и Фёдор, выпускники школы №7, создали настоящую электронную учётную базу для школьных экспонатов. Светлана Максимова уверена: такого нет ни у кого в Ленинградской области.

Помимо электронной базы, в «семёрке» есть большое количество атрибутов современного музея: специальные шкафы и стенды, ноутбук, плазма, сенсорный дисплей-справочник. Очевидно, что для развития музея в таком направлении нужны деньги: во многом школе №7 помогла реновация, произошедшая в 2018 году. В то же время, по словам Светланы Максимовой, большую роль играет участие музея в различных конкурсах:

- Мы участвовали в конкурсе школьных музеев Ленинградской области и выиграли 160 тысяч рублей: эти деньги ушли на покупку нужных нам витрин, потому что, к сожалению, существует проблема, что просто так нам сюда ничего купить не могут - это нецелевое использование; могут купить только школьную мебель. Потом мы ещё один конкурс выиграли - купили современный компьютер с большой оперативной памятью, хороший фотоаппарат. Но таких конкурсов мало. И если мы даже возьмём, например, тот же конкурс музеев Ленинградской области - там можно участвовать только раз в год, да и музеев много и каждый год победу давать не будут - нужно и другим дорогу дать.

Финансирование, по сути, является одним из камней преткновения в развитии школьных музеев. Любая мелочь - например, крафтовая бумага для печати этикеток - это тоже деньги, которые зачастую берутся, что называется, «из собственного кармана».

Необходимую поддержку школьным музеям могут оказывать их «старшие братья» - так, со школой №7 с 2020 года ведёт сотрудничество московский Музей Победы. Однако такая возможность выпадает не всем, и проблема финансирования ощущается ещё острее в школах, удалённых от города. Несмотря на это, сельские музеи стараются не уступать городским и берут своей камерностью и самобытностью.

Большие Колпаны – музей «Малая родина»

В 2004 году в Большеколпанскую школу пришёл новый директор, Ирина Игнатьева. С этого момента школьный музей, посвящённый одной тематике - Великой Отечественной войне - стал преображаться. В нём появились экспозиции, посвящённые советской истории школы (о школьной пионерской дружине), памятные стенды о выпускниках-участниках Чеченской войны, Павле Фитисове и Станиславе Чухнине. Зародились новые традиции – выпустившиеся из школы классы стали оставлять на память музею самодельные фотоальбомы и высаживать деревья в школьном яблоневом саду. Ирина Игнатьева вспоминает: всё делали сами, дружным коллективом; главное - идея.

- Ключи от музея находились в моём кабинете, и я смотрела, востребован ли музей. Ключ туда не брали: занятия там проводились только в такие крупные даты, как, например, снятие блокады Ленинграда, а так туда никто и не ходил, пылилось всё. Тогда мы стали решать вопрос, что же нужно детям, что будет востребовано. Появились задумки, и мы разделили музей на тематические зоны... Для нас было важно, чтобы дети знали историю своей земли, своего края, поэтому и назвали мы музей – «Малая родина».

После тематического разделения многое было вынесено за пределы музейной комнаты: залы рекреации стали органичным продолжением музея, рассказывающим об истории школы, о прошлом и настоящем деревни Большие Колпаны и о стране вообще. Так, например, появился зал под названием «Россия – родина моя». Ирина Игнатьева рассказала, как пришла идея создать такой зал:

- У нас вестибюль – хотя там и окна кругом - был какой-то темноватый; ещё и стены покрашены тёмно-зелёной краской. Я всё думала: «Ну что там сделать?» А потом так получилось: я входила в Общественную палату Гатчинского района, и нас повезли в Белоруссию. Пришли мы в одну из школ – там при входе написано: «Беларусь – родина моя». И я подумала, а почему у нас этого нет? Вот тогда и создали в вестибюле зал «Россия – родина моя»: перекрасили стены в жёлтый цвет, расписали колонны под берёзы, повесили символы государственной власти, поместили стихи о берёзе…

С каждым годом школьный музей становился всё разнообразнее и уютнее: своими силами учителя клеили макеты боя Зиновия Колобанова, расписывали стены пейзажами Гатчины и района, снимали видеосюжет о своём музее - всё для того, чтобы обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие школьников, рассказать им о том, чем живёт школа и деревня. Занятия в музее стали проводиться не только в преддверии 9 мая и не только учителями, но и учениками для учеников. Однако сегодня на плечи учителей возлагается всё больше нагрузки (информатизация, цифровизация дают о себе знать). А чем больше нагрузки появляется у учителя, тем меньше времени у него остаётся на проведение экскурсий или обучение музейному делу детей. Так, нынешний руководитель музея, Галина Ибадова, по совместительству является учителем истории и обществознания, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, руководителем ППЭ, членом ГЭК - чтобы успеть всё и всюду, нужно приложить немало усилий:

- Я пришла в школу в 2013 году, на тот момент была просто учителем истории. Мне доверили школьный музей. Оказалось, что у него нет регистрации - с помощью директора я собрала необходимые документы, и уже в 2015 году музей официально зарегистрировали. Это позволило музею участвовать в более серьёзных конкурсах. Потом я посещала специальные занятия для руководителей музеев, нам там показывали, как создать собственный сайт. Я взяла и сделала сайт для нашего музея. Конечно, мне нравится этим заниматься, но когда я теперь совмещаю столько должностей, у меня просто физически не хватает времени на это: вижу, что где-то нужно обновить информацию, что-то добавить, заменить - но когда?

К сожалению, эта проблема актуальна не только для музея в Большеколпанской школе, но и для всех школьных музеев в принципе - по крайней мере, в нашем районе. Руководители музеев, в которых мы побывали, все, как один, сходятся во мнении по поводу своей должности: её должен занимать отдельный человек. Необходима ставка, ведь сегодня должности руководителя, по сути, и нет: за свой труд ответственный за музей получает не зарплату, а премию в размере 3 тысяч рублей, а стаж работы никаким образом не учитывается.

При этом в негласные обязанности руководителя входит не только уход за музеем, но и подготовка юных экскурсоводов: не для того, чтобы дети вели экскурсии вместо учителей, а для того, чтобы реализовать возможность всестороннего обучения и выхода за рамки школьных знаний. В этом смысле школьный музей выполняет очень ответственную просветительскую функцию. Для себя мы отметили, что эта функция наиболее актуальна для сельских музеев, отдалённых от города. Почему? Потому что детям небольших деревень зачастую труднее получать образование.

Кобрино - музей «Исток»

В Кобринской школе учится не больше 200 человек - это примерно в 5 раз меньше, чем в обычной школе города. А экскурсоводов в музее Кобринской школы много: задействован весь 6 класс и ребята из 9-го. Для редакции «Гатчинской правды» экскурсию по музею провели шестиклассники - для них это уже привычное дело. Они не раз подготавливали видео-экскурсии для конкурсов, переодевались в русские народные костюмы и с караваем встречали гостей, вели экскурсии для других ребят и их родителей.

Дети с удовольствием рассказывают про свой музей, любить который их научила Лидия Синявская, учитель истории Кобринской школы. Как только она взяла руководство над музеем, сразу стала привлекать ребят к участию во всевозможных конкурсах и разрабатывать вместе с ними идеи для интересных экскурсий:

- Когда мы приводили музей в порядок, мальчики помогали, как могли. Федя ходил с отвёртками: «Ну давайте я вам помогу. Что надо, что ещё надо сделать?» Сашка тоже: «Ой, мне скучно. Давайте, что ещё будем делать?» Сейчас получается, что у нас в музее работает весь наш 6 класс: и мальчишки, и девчонки экскурсии проводят. Когда они выступают, все говорят: «Ой, какие у вас ребята молодцы!» Музей, конечно, очень сильно их развивает и помогает в учёбе. Вот, например, Василиса в прошлом году заняла 3 место в региональном конкурсе экскурсоводов: она рассказывала о флигеле Ганнибала. А Маша у нас проводила экскурсию по домику няни Пушкина - заняла второе место. С «Домиком няни» наш музей вообще дружит - нас туда спокойно пустили, разрешили снимать всё, что нужно...

Возможностей для проведения разнообразных экскурсий в Кобринском школьном музее много. Он состоит из двух залов - Зала боевой славы и Музея русского быта. Зал боевой славы рассказывает о героях Великой Отечественной войны: в нём собраны их личные вещи, письма. Когда-то здесь было и оружие - его музею пришлось отдать, так как даже уже не действующее оружие должно храниться под специальным стеклом. Остался только пистолет-пулемёт Судаева да штык от винтовки Мосина. А в Музее русского быта воссоздана самая настоящая изба: половички, печка, ткацкий станок, лапти, самовар...

Большинство экспонатов собрано благодаря родителям школьников и просто деревенским жителям. Их же силами совместно с учителями были сделаны штендеры для «Бессмертного полка». Таким образом ребята сохраняют память о тех, кто защищал гатчинскую землю. Предыдущий руководитель музея Галина Костенко вспоминает, как это было:

- Когда пошла волна «Бессмертного полка», тогда и мы в школе организовали это движение. За всё нужно было платить, поэтому мы собирали деньги – кто сколько может. Родители все откликнулись, учителя. На уроках технологии ребята потом всё это делали. И то, денег немножко не хватило, и тогда мы обратились в администрацию поселения; спасибо Елене Викторовне Кузнецовой, нам добавили необходимое.

Очевидно, что большое количество экспонатов - это не только большое количество экскурсий, но и необходимость где-то эти экспонаты хранить. По словам Лидии Синявской, сегодня музею в школе уже просто не хватает места: «Нет ни одного кабинета, который можно было бы освободить, чтобы сделать новые стенды». Остаётся надеяться только на реновацию школы: разговоры о ней ведутся ещё с 2017 года.

Школьным музеям нужна поддержка

Какой же итог можно подвести нашему путешествию?

Прежде всего, все те проблемы, о которых было рассказано в рамках повествования об одном музее, на деле актуальны для всех школьных музеев города и района в целом: это и трудности финансирования, и нехватка места, и потребность в отдельной, официальной должности руководителя музея. При этом перечисленные нами музеи всё же развиваются и ведут активную деятельность, в то время как некоторые из школьных музеев по определённым причинам временно или навсегда прекратили своё существование. Например, в Гатчинской школе № 4 музей формально есть (все экспонаты сохранены), но на данный момент ему просто негде разместиться из-за ведущейся реконструкции. А вот Гатчинская начальная школа № 5 была вынуждена закрыть музей: всё потому, что помещение нужно было переоборудовать в учебный класс (и мы снова возвращаемся к проблеме нехватки места).

Тем не менее, учителя и руководители делают всё возможное для развития своих школьных музеев, а дети и их родители всячески в этом помогают. Школьный музей выполняет очень серьёзную и ответственную работу по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию ребят. Он учит их собирать и структурировать информацию, выступать на публике, сохранять историческое и культурное наследие своей родины. Однако, чтобы так было и впредь, школьному музею жизненно необходима поддержка.

Мария Ибадова