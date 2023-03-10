Ленобласть ждет молодые кадры на работу в администрацию

Поручение регионам разработать предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Госсовета РФ, посвященного вопросам реализации молодежной политики.

Ленинградская область уже накопила определенный опыт по привлечению молодежи на госслужбу: в регионе с 2011 года проходит конкурс для выпускников вузов на замещение типовой должности государственной гражданской службы специалиста первой категории, не требующей опыта работы. За 12 лет благодаря ему в администрацию пришли 144 молодых специалиста.

«Наш конкурс дает дорогу в администрацию ребятам с горящими глазами и свежими идеями, с желанием работать на благо Ленинградской области. Случайных людей здесь нет: наша молодежь разносторонняя, образованная, настроенная на созидание», ― рассказал Алексей Григорьев, первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Ленинградской области.

Прием документов для участия в конкурсе проводится с 13 марта по 29 апреля 2023 года.

В ходе конкурса участники проходят тестирование на знание законодательства о государственной гражданской службе, русского языка, истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области, а также представляют реферат на тему «Почему я хочу стать государственным гражданским служащим Ленинградской области».