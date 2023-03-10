ЗАГСы Ленобласти начали прием заявлений на регистрацию браков 8 июля

«С прошлого года День семьи, любви и верности указом президента Владимира Путина объявлен в России официальным праздником. Принято считать, что свадьба в этот день принесет счастье молодоженам. Поэтому на уровне региона было принято решение, что регистрации в этом году будут проходить, несмотря на выходные дни», - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Заявления на регистрацию уже принимают ЗАГСы во всех районах Ленинградской области. При этом бракоразводные процессы на этот день назначать не будут.

В 2022 году в День семьи, любви и верности в Ленинградской области было зарегистрировано 156 браков, в то время как в другие дни регистрируют порядка 60 браков.