7-классник выпил лишнего

В Войсковицкий отдел полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы. «Скорая» доставила 13-летнего ребенка из Войсковиц с токсическим действием алкоголя. В тяжелом состоянии подростка поместили в реанимацию.

Мать узнала о случившемся от знакомой, которая позвонила и сообщила, что ее сын лежит на лестничной площадке. Женщина прибежала домой и обнаружила ребенка в бессознательном состоянии, после чего вызвала «скорую помощь».

Семья не состоит на учете, ребенок характеризуется с положительной стороны, занимается спортом, ранее в употреблении алкоголя и каких-либо других запрещенных веществ замечен не был.

Полиция и следственный отдел по г. Гатчине проводят проверку.