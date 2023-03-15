7-классник выпил лишнего
Подросток попал в реанимацию после принятия спиртного. По словам матери, беды ничто не предвещало: семья благополучная, мальчик – спортсмен.
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В Войсковицкий отдел полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы. «Скорая» доставила 13-летнего ребенка из Войсковиц с токсическим действием алкоголя. В тяжелом состоянии подростка поместили в реанимацию.
Мать узнала о случившемся от знакомой, которая позвонила и сообщила, что ее сын лежит на лестничной площадке. Женщина прибежала домой и обнаружила ребенка в бессознательном состоянии, после чего вызвала «скорую помощь».
Семья не состоит на учете, ребенок характеризуется с положительной стороны, занимается спортом, ранее в употреблении алкоголя и каких-либо других запрещенных веществ замечен не был.
Полиция и следственный отдел по г. Гатчине проводят проверку.
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