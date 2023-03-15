«Движение первых» Ленобласти формирует молодежный актив

Отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ленинградской области объявляет кадровый конкурс для формирования команды регионального и местных отделений.

К конкурсу допускаются граждане России старше 18 лет с высшим или средним профессиональным образованием, в том числе студенты последних курсов. В команду ждут инициативных, ответственных и творческих людей с опытом работы в общественных организациях, ученических и студенческих советах, педагогических отрядах и других молодежных объединениях.

Для участия в конкурсе необходимо с 15 марта по 3 апреля направить резюме и видеоролик «Почему именно я должен стать специалистом местного отделения Движения» продолжительностью не более одной минуты на почту r47@rddm.team.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», целью которого является подготовка к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, создано в 2022 году. Инициативу его формирования поддержал президент России Владимир Путин, который возглавил наблюдательный совет Движения.