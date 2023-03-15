В МФЦ оформить услуги поможет МФУ

В областных центрах «Мои документы» работают секторы пользовательского сопровождения – специализированные зоны, где размещены многофункциональные устройства и компьютеры открытого доступа. Через них любой заявитель может самостоятельно подать электронное заявление на получение ряда государственных услуг, отсканировать документы или распечатать готовые результаты. При этом соблюдается полная конфиденциальность и безопасность персональных данных.

Первый сектор в МФЦ Ленинградской области был открыт в июле в 2022 года ― в МФЦ Мурино. Сейчас сервис доступен уже в 11 региональных подразделениях МФЦ: во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тихвинском филиалах, а также в отделах Мурино, Бугры, Кудрово, Сертолово и Рощино. Жители региона на практике оценили удобство и оперативность сервиса ― зарегистрировано уже более 10,5 тыс. обращений заявителей.

Сегодня в секторе можно оформить такие услуги, как подача заявления на выдачу и замену паспорта РФ или заграничного паспорта, оформить пособие на ребенка, сделать справку об отсутствии судимости, зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и сразу же на месте подтвердить или восстановить учетную запись. При необходимости, специалисты МФЦ всегда помогут, проконсультируют и окажут заявителям поддержку в работе с компьютером.

В ближайшее время такие секторы пользовательского сопровождения будут появляться в других подразделениях МФЦ Ленинградской области.