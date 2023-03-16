Газовое оборудование – под контролем
Все мы привыкли без опаски пользоваться газом в быту, думая, что трагедия может произойти с кем угодно, только не с нами. Действительно, при правильном пользовании газом вашей жизни ничего не угрожает. Однако, если использовать неисправное газовое оборудование или недостаточно внимательно обращаться с бытовыми газовыми приборами, то может произойти трагедия.
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На этой неделе инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Сергей Кутузов совместно с сотрудниками филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» провел обход квартир в поселке Новый Учхоз Гатчинского района.
В ходе совместного объезда сотрудниками газовой службы была произведена проверка газового оборудования на предмет утечки газа, проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Инспектор, в свою очередь, провел профилактические беседы с жильцами квартир, в ходе которых рассказал об основных правилах безопасности при использовании газового оборудования в быту и вручил памятки о действиях при пожаре в многоквартирном доме.
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