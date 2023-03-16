Газовое оборудование – под контролем

Цель мошенников — завладеть вашими логином и паролем и, соответственно, вашим профилем или аккаунтом, чтобы вымогать деньги у вас или ваших подписчиков. Для базовой защиты своего профиля используйте двухфакторную аутентификацию: тогда для того, чтобы зайти в ваш аккаунт, нужно будет ввести не только пароль, но и код, который будет приходить вам на привязанный номер телефона. Если вам еще не исполнилось 18 лет и ваш аккаунт взломали, обязательно сообщите взрослым – они вас поймут и помогут предпринять необходимые действия.