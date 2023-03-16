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Ленобласть синхронизировала меры поддержки для участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, по которому региональные меры соцподдержки получают семьи всех участников СВО, независимо от их статуса.

Рубрики:  Общество

«Встречи с родственниками наших военнослужащих и обращения в соцсетях помогли нам скорректировать наше основное постановление по мерам соцподдержки. Нет смысла делить наших бойцов на мобилизованных, добровольцев и контрактников, для нас они все – защитники Родины. Поэтому принято решение использовать единый термин – участники СВО. Теперь члены семей добровольцев и контрактников, как и мобилизованных ранее, имеют право на льготный проезд и на получение компенсации по оплате ЖКУ», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

 К членам семей военнослужащих относятся супруги, дети, родители и опекуны.