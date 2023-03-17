Ленобласть готовится к паводкам, купальному и пожароопасному сезону

Подготовка к паводкам, купальному и пожароопасному сезону в 2023 году обсуждалась сегодня в областном Правительстве на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. Его провел вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Согласно погодным условиям будет скорректирован план проведения ледовзрывных и иных работ.

Профильным ведомствам и организациям рекомендовано принять меры по защите инфраструктурных объектов, гидротехнических сооружений, мостов и дорог, примыкающих к зонам возможного подтопления. Особое внимание было уделено готовности региональной автоматизированной комплексной системы экстренного оповещения населения. Прийти на помощь жителям готовы спасатели, в числе которых 120 человек и 150 единиц техники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Комплексная работа проводится и в части подготовки к пожароопасному сезону. Главам администраций муниципальных районов и городского округа рекомендовано провести актуализацию паспортов пожарной безопасности во всех населенных пунктах, садоводствах, детских оздоровительных лагерях, туристических базах и домах отдыха. При этом стоит учитывать новые правила противопожарного режима, введенные с 1 марта.

В зоне особого внимания 150 населенных пунктов, где есть угроза возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Органам местного самоуправления необходимо провести проверку состояния пожарных гидрантов на территориях населенных пунктов.

Также дежурными караулами запланирована проверка систем водообеспечения жилого сектора, примыкающего к зонам лесных пожаров.

В преддверии подготовки региона к купальному сезону на заседании Комиссии отмечено снижение числа несчастных случаев на водных объектах на 23 %.

В том числе, это результат дежурств спасателей Аварийно-спасательной службы летом 2022 года.

Большинство трагедий происходит в необорудованных местах купания. Там, где купание запрещено, будут установлены информационные аншлаги.

По итогам заседания будет принят комплекс мер, выполнение которых обеспечит снижение сезонных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона, отметил Михаил Ильин.