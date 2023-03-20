«Час Земли» – присоединяйтесь!
25 марта 2023 года в России в 15-й раз пройдет массовая экологическая акция «Час Земли». В этом году ее девиз – «Сохрани красоту».
Рубрики: Общество
Основная цель акции — привлечь внимание общественности и стимулировать интерес к проблеме изменения климата, вопросам экономии энергоресурсов, светового загрязнения и другим экологическим темам.
В рамках подготовки к акции в Ленинградской области пройдут уроки по экологии и экономии энергоресурсов, экологические конференции, тематические занятия в школах и детских садах.
Символической кульминацией кампании является сам «Час Земли», когда миллионы людей из разных стран мира выключают свет и электроприборы на 1 час.
Присоединяйтесь к акции - выключите свет 25 марта в 20:30 на 1 час в знак неравнодушия к будущему родной природы.
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