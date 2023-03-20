«Час Земли» – присоединяйтесь!

Основная цель акции — привлечь внимание общественности и стимулировать интерес к проблеме изменения климата, вопросам экономии энергоресурсов, светового загрязнения и другим экологическим темам.

В рамках подготовки к акции в Ленинградской области пройдут уроки по экологии и экономии энергоресурсов, экологические конференции, тематические занятия в школах и детских садах.

Символической кульминацией кампании является сам «Час Земли», когда миллионы людей из разных стран мира выключают свет и электроприборы на 1 час.

Присоединяйтесь к акции - выключите свет 25 марта в 20:30 на 1 час в знак неравнодушия к будущему родной природы.