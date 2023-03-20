Реальность и фантазии Виктора Богданова

Виктор Богданов родился в 1951 году в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский педагогический институт по специальности «учитель рисунка, живописи и декоративно-прикладного искусства». С 1989 года проживает в Гатчине. В 2010 году вступил в Гатчинское товарищество художников. С 2019 года член Союза русских художников. Общий стаж творческой деятельности более 50 лет.

Работает в различных областях изобразительного искусства: станковая живопись, монументальном, декоративном, политическом плакате, дизайне интерьера, мебели, ландшафтном. Участник персональных и коллективных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Гатчине, Магнитогорске, Эттлингене (Германия), Мелитополе. Работы находятся в частных коллекциях России и других стран.

Выставка работает с 9 до 17 часов, выходной - суббота, воскресенье. Зал профкома ПИЯФ, корпус 8. вход свободный. До ПИЯФ ходит рейсовый автобус. Информация по тел. +79633199392