Ленинградские школьники делятся полезными энергопривычками

Конкурс проводит Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области при поддержке профильных комитетов администрации.

«Приглашаем школьников 8-11 классов снять видео с полезными энергопривычками и примерами, как можно популяризировать энергосбережение дома и в школе. Проводим его в Год Команды Знаний, объявленный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Этот конкурс знакомит с полезными привычками и самих ребят, и их родных, друзей, одноклассников», — рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Видеоролики могут отражать одну из таких тем:

- энергосбережение как залог сохранения ресурсов и обеспечения будущего;

- энергосбережение в быту и в образовательном учреждении;

- энергоэффективные приборы и их применение.

Свою работу можно направить до 15 июля на электронную почту konkurs@lenoblces.ru с темой «Конкурс видеороликов «Энерголайфхаки». Есть несколько важных требований: работа должна быть авторской, продолжительность ролика — не более двух минут, формат видео — MPEG4, AVI, mKV, wmv, минимальное разрешение видеоролика – 720x480, максимальный размер — 700 Мб. Видеоролики должны быть оформлены заставкой с названием конкурса «Энергоэффективность и энергосбережение» и титрами на последнем кадре с данными об авторе/авторах ролика.

Итоги подведут до 20 августа 2023 года. Информация о победителях будет опубликована на сайте http://www.lenoblces.ru. Победители и призеры получат призы на ежегодном фестивале #ВместеЯрче — он состоится в конце лета.