Ленобласть помогает переводить машины на газ со скидкой

«Размер скидки зависит от вида транспортного средства. Использование компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива имеет ряд преимуществ: экономичность, экологичность и безопасность», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Аккредитованные сервисные центры получают субсидию на оказание услуг по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки владельцам транспортных средств на проведенные работы. Субсидия предоставляется центрам, прошедшим конкурсный отбор. Аккредитованные сервисные центры на территории ЛО:

- ООО «Стелл Инжиниринг» Адрес: Ленинградская область, коммунально-складская зона Коркинская, Проезд 1-й, д.1, тел. 8 (812) 490-77-78;

- ООО «МТЛ КРИО» Адрес: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная, д. 41, строение 3, тел.8(812) 309-84-77, +7911-939-90-38.

Владелец транспортного средства может обратиться в сервисный центр и переоборудовать свое транспортное средство со скидкой. Размер скидки зависит от вида транспортного средства. Если владельцем транспортного средства, переоборудованного для использования природного газа в качестве моторного топлива, является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства, размер скидки увеличивается вдвое.

Стоимость кубометра метана в среднем по России на АГНКС сети «Газпром» составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина. Стоимость переоборудования для легкового автомобиля — в среднем 100 тыс. руб.