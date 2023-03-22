Лучшие по английскому

География конкурса становится шире, но вместе с ней растет и конкуренция, что делает состязания не только сложнее, но и интереснее. В заключительном этапе региональной олимпиады приняли участие 68 школьников из восьми муниципальных районов Ленинградской области.

Учащиеся Гатчинского района и их наставники выступили успешно. Из 10 школьников - победителей и призеров муниципального тура - четверо стали призерами на региональном этапе.

Достойно представили Гатчинский район - ученики 4-го класса Степан Веселов (Гатчинская школа №8 «Центр образования», учитель А.Н. Чеботкова) и Михаил Смирнов (Гатчинская школа №5, учитель Ю.В. Ефимова), 5-классница Ангелина Меликсетян (Гатчинская гимназия «Апекс», учитель Д. А. Белоусова) и 6-классник Максим Гриценко (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, учитель Ю.В. Хеорхе).

Татьяна Можаева