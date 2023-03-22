Медная живопись Юрия Татаренко

Живопись маслом на металле – древняя и незаслуженно забытая техника. В своё время художники пытались заменить холст и дерево как основание для живописи более прочными материалами, используя для этого металлические листы. Первые произведения, написанные на выкованных вручную медных пластинах, появились в XV веке. В этой технике писали итальянцы Себастьяно дель Пьомбо, Караваджо, чуть позже французские художники и русские иконописцы. На всю Россию прославились жостовские металлические подносы, расписанные мастерами в стиле декоративной крестьянской росписи.

Особая техника живописной работы по металлу сложилась у самобытного художника Юрия Татаренко. Главная особенность его работ — не просто живопись по медному листу, в основе рисунка лежит чеканка. Соединив в своем творчестве чеканку, корнями уходящую к искусным мастерам древнего Египта, и традицию масляной живописи по медному листу эпохи Ренессанса, Юрий Михайлович создал уникальный синтез живописи и объемных форм.

Чеканку можно по праву назвать традиционным мужским ремеслом, потому что для создания даже небольшой по размерам работы мастеру приходится прикладывать немалые физические усилия. На создание такого произведения может уйти несколько месяцев. Это ремесло требует от мастера большого терпения, усидчивости и внимательности, зато предоставляет ему огромные возможности для творческой самореализации.

Работы, представленные на выставке в библиотеке им. А.С. Пушкина, выполнены на самые разнообразные темы: это и библейские сюжеты, и и иконопись, и сказочные мотивы по произведениям русских писателей, и герои русских былин. Как считает автор работ, любая популяризация русского мира, русского искусства, русского мировоззрения и русского языка и есть выражение патриотизма и любви к нашей Родине.

Среди «реалистичных» работ Юрия Татаренко - женские портреты, величественные парусники, пейзажи, цветы. Необычность этим произведениям придает игра света, его особенные переливы, которые дает огненно-медная основа.

Юрий Татаренко родился в Санкт-Петербурге, живёт в поселке Вырица. Первая персональная выставка произведений этого самобытного художника «Блистающий мир от Лукоморья до Христа» состоялась в 1994 году в Москве, в комплексе Совета Министров СССР. Позднее выставки Юрия Татаренко с неизменным успехом проходили в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, на Украине.





Юлия Лысанюк