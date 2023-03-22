Представители китайских компаний встретились с производителями удобрений Ленобласти
Делегация бизнесменов из Китайской Народной Республики провела переговоры с производителями и поставщиками удобрений Ленинградской области.
Рубрики: Экономика
На площадке Центра развития промышленности Ленинградской области областные компании презентовали свои возможности и рассказали об опыте сотрудничества с Китаем.
Встречу организовал комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области при содействии агентства экономического развития.
Китай является крупнейшим партнером в торговых отношениях Ленобласти и с 2018 года занимает первое место по товарообороту.
Компании Ленобласти могут поставлять торф, удобрения, биопрепараты для животноводства и сельского хозяйства.
По словам представителя китайской делегации, Китай заинтересован в продукции компаний из Ленинградской области, особенно востребован торф как органический способ обогащения почвы.
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