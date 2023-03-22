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Представители китайских компаний встретились с производителями удобрений Ленобласти

Делегация бизнесменов из Китайской Народной Республики провела переговоры с производителями и поставщиками удобрений Ленинградской области.

Рубрики:  Экономика

На площадке Центра развития промышленности Ленинградской области областные компании презентовали свои возможности и рассказали об опыте сотрудничества с Китаем.

Встречу организовал комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области при содействии агентства экономического развития.

Китай является крупнейшим партнером в торговых отношениях Ленобласти и с 2018 года занимает первое место по товарообороту.

Компании Ленобласти могут поставлять торф,  удобрения, биопрепараты для животноводства и сельского хозяйства.

По словам представителя китайской делегации, Китай заинтересован в продукции компаний из Ленинградской области, особенно востребован торф как органический способ обогащения почвы.