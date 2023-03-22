«Весна» приглашает на выставку «Круглый год по-китайски»

Во время работы выставки приглашаем на лекции И.Б. Смирнова, которые будут проходить по субботам в 14.00:

- 1 апреля: «Народное искусство Поднебесной»

- 8 апреля: «Китайская крестьянская художественная школа»

- 15 апреля: «Загадочный Тибет»

- 22 апреля: «Праздник Весны»

Выставка будет открыта для посещения в будние дни с 10:00 до 19:30 и в субботу с 14:00 до 19:00.

Наш адрес: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 8. Справки по телефону: 8(81371) 432-96.