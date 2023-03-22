«Живую классика» объединила школьников

Юных чтецов собрал Районный центр детского творчества - структурное подразделение «Центр Созвездие». Участниками конкурса стали 18 школьников от 11 до 17 лет, представлявших образовательные учреждения Гатчинского района.

Ребята читали прозу российских, советских и современных писателей, а также зарубежных авторов. Звучали отрывки из произведений Максима Горького, Владимира Железникова, Виталия Закруткина, Павла Бажова, Джона Бойна, Рудольфа Эриха Распе и других известных писателей.

Все выступления были творческими и яркими, участники эмоционально и умело доносили до слушателей содержание произведений. Перед членами жюри стояла сложная задача - из всех талантливых ребят выбрать для участия в региональном этапе только трех чтецов.

Вот их имена:

· Екатерина Арнаутова, Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского,

· Михаил Бондарев, Коммунарская школа №2,

· Екатерина Иванова, Дружногорская школа.

Победители будут представлять Гатчинский район на региональном этапе. Этот конкурс пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге на театральной площадке Дворца искусств Ленинградской области (ДК им. Горького).





Татьяна Можаева