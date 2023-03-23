Книги о женщинах и для женщин

Март традиционно считается женским месяцем, поэтому мы хотели бы рассказать вам о книгах, которые написали женщины. В нашей подборке - лучшие романы, повести и рассказы, которые дают веру в то, что всё обязательно будет хорошо.

Маша Трауб: «Когда мама - это ты» (Эксмо, 2022)

В этой книге есть всё, за что любят и ценят Машу Трауб: лёгкий слог, мгновенный переход от комического к трагическому, большие чувства, герои, которые чем-то похожи на наших друзей и родных.

Среди героинь книги - маленькая девочка, которая не понимает разницы между твердым и мягким знаками, повариха из пионерлагеря, у которой сердце давно покрылось коростой, девочка из номенклатурной семьи и ее подружка-«приживалка». Маша Трауб дает нам возможность прожить вместе со своими героями множество жизней, попасть в самые разные ситуации и из каждой найти выход.

Татьяна Устинова, Павел Астахов: «Дочки-матери» (Эксмо, 2023)

Новый остросюжетный роман Павла Астахова и Татьяны Устиновой из авторского цикла «Дела судебные» - это увлекательное чтение, в котором житейские истории переплетаются с судебными делами.

В основу сюжета романа «Дочки-матери» легла непростая история удочерения девочки Насти. В этой книге есть всё — живые сюжеты и закрученная интрига, подлинные бытовые ситуации и острые социальные вопросы, яркие детали и фирменная ирония авторов.

Наринэ Абгарян: «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман» (АСТ, 2023)

Эта книга стала продолжением замечательного романа Наринэ Абгарян «Манюня». Новые приключения Манюни ждут все, кто уже успел узнать и полюбить смешных подружек Манюню и Нару, суровую, но обаятельную бабушку Ба и их шумных родственников.

На что способны две девчонки младшего школьного возраста, которым не сидится на месте и хочется провести детство так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно? Читайте и вы все узнаете сами!

Дина Рубина: «При чем тут девочка?» (Эксмо, 2020)

Дина Рубина пишет о женщинах и для женщин – жизненно, небанально и с юмором. Эта книга – сборник новелл и рассказов, посвященных теме юности и взросления.

Легко ли быть девочкой? Подростковый возраст – трудный период, с которым связаны первая любовь, сложные отношения с родителями, комплексы и страхи, из которых состоит личность каждого из нас.

Марина Степнова: «Женщины Лазаря» («Редакция Елены Шубиной», 2020)

Роман «Женщины Лазаря» прозаика, переводчика с румынского Марины Степновой уже заслужил славу культового. Его удостоили премии «Большая книга» и перевели на 25 языков.

Это необычная семейная сага от начала века до наших дней. Она - о большой любви и большой нелюбви. В ней рассказывается о любви гениального ученого Лазаря Линдта к трем женщинам разных поколений и судеб, и о том, на что он готов пойти ради них.

Анна Матвеева: «Картинные девушки. Музы и художники: от Рафаэля до Пикассо» («Редакция Елены Шубиной», 2020)

Книга лауреата премии Бажова, финалиста премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» раскрывает судьбы натурщиц, которые когда-то позировали для гениальных художников.

Известные всему миру полотна для Анны Матвеевой — всего лишь повод, чтобы поговорить об этих ярких женщинах и их судьбах. Форнарина с полотен Рафаэля, Саския с картин Рембрандта, жена Пикассо и русская балерина Ольга Хохлова, Гала Дали, Мизиа Серт, вдохновлявшая Ренуара, Тулуз-Лотрека и Боннара... Кто они – эти женщины? Кто из них был просто натурщицей, а кто музой или повелительницей?

Вирджиния Хартман: «Хозяйка болот» («Манн, Иванов и Фербер», 2023)

Эта семейная драма рассказывает о тайнах прошлого, забытых воспоминаниях и безграничной силе родительской любви.

Героиня книги Лони Мэй живет в Вашингтоне. Из-за болезни матери она вынуждена вернуться домой в заболоченные и мрачные земли северной Флориды — туда, где она выросла, и откуда всегда хотела сбежать. Девушка пытается наладить сложные отношения с матерью, помириться с братом и его женой. Постепенно она оказывается втянутой в опасное приключение, полное загадок и тайн прошлого. Лони решает отомстить за зло, причиненное своей семье...

Гвен Э. Кирби: «Что увидела Кассандра» («Popcorn Books», 2023)

В своих рассказах Гвен Кирби пишет о женщинах, часто балансирующих на грани нервного срыва. Именно вокруг них строятся смешные и дерзкие, но всегда очень человечные тексты Кирби.

Пророчица Кассандра и королева бриттов Боудикка, сёстры и матери, домохозяйки и ведьмы — этим героиням есть что сказать. Важно, что опыт их универсален: неидеальному, а иногда просто враждебному миру они готовы противостоять со всей яростью и любовью, на которые способны.

Лесли Керн: «Феминистский город. Полевое руководство для горожанок» («Ad Marginem», 2023)

Книга канадской исследовательницы Лесли Керн «Феминистский город» - о том, как женщины чувствуют себя в городе, и как город чувствует их. Это своего рода исследование в области современной урбанистики, отвечающее на главный вопрос: как жить по-другому, лучше и более справедливо в городском мире?

В каждой главе автор сосредотачивается на определенном аспекте женской жизни: город матерей, город подруг, город протеста и т. д. Керн убеждена, что внимание к потребностям женщины с точки зрения пространства сделает город более удобным не только для самих женщин, но и для других его жителей - людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, людей без гражданства, людей, не владеющих государственным языком, людей разных конфессий и так далее.





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