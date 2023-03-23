Молодые законодатели в Совете Федерации

В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев, декан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАО, доктор юридических наук, профессор Александр Голиченков.

«Такие встречи с молодыми законодателями стали для Совета Федерации не просто доброй традицией, а обычным рабочим форматом. Каждый раз они проходят очень конструктивно, с реальными результатами. Это подтверждает, что мы делаем одно большое дело, решаем главную стратегическую задачу, стоящую перед органами власти всех уровней – обеспечить благополучие регионов и граждан нашей страны», - сказала Валентина Матвиенко.

В своих докладах члены Палаты молодых законодателей внесли предложения, которые касаются совершенствования работы самой Палаты, а также разных сфер жизни россиян.

Так, член Молодежного парламента при Законодательном собрании Ленинградской области Алина Коняева, представляющая 47 регион в Палате молодых законодателей, внесла предложения по развитию молодежного предпринимательства.

Она рассказала, что в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» молодые бизнесмены получают хорошую финансовую поддержку в виде грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства, созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

В соответствии с законом о молодежной политике, который закрепил понятие возраста молодежи до 35 лет, Росстат определяет среди действующего предпринимательского сообщества в России – долю молодых предпринимателей в 30%. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области также отмечает, что при консультации молодых предпринимателей о возможных мерах поддержки многие из них заинтересованы в получении данного гранта, но уже не подходят по возрастному цензу, хотя их проекты чаще всего более качественно проработаны.

Всё это, по словам Алины Коняевой, свидетельствует, что данная мера поддержки могла бы работать для большего числа молодых предпринимателей.

– Предлагаем инициировать обращение в Правительство РФ о внесении изменений в нормативно-правовой акт в части увеличения возраста молодых предпринимателей для получения данной грантовой поддержки с 25 до 30 лет, - подчеркнула выступающая.

Все предложения молодых законодателей будут рассмотрены в профильных комитетах Совета Федерации. Кроме того, Валентина Матвиенко отметила необходимость чаще включать членов Палаты молодых законодателей в рабочие комиссии при комитетах Совета Федерации.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области