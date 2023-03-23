Школьник из Тихвина готовит персональную выставку икон в монастыре

Спас Нерукотворный, Богоматерь, Николай Чудотворец... Образы в технике темперы выписаны настолько тонко, что и не догадаешься, что художник - ученик пятого класса.

- В художественную школу Елисей пришел в восемь лет. Начинали обучение с лепки. И я была поражена, как точно он вылепил лицо фигурки Деда Мороза. Потом увлекся портретами писателей, художников. И вот тогда мы открыли в школе первую выставку его работ. Потом была выставка "Эпоха Ивана Грозного в лицах" - уже в Центральной детской библиотеке Тихвина, после нее - "Эпоха Ивана Грозного в сюжетах". Как будет называться нынешняя, пока думаем, - рассказывает Юлия Карнизова.

Как пояснил Елисей, сначала он заинтересовался славянской мифологией, попросил маму купить по этой теме книгу и начал ее штудировать. Рисовал славянских богов. Затем его покорила мифология Древней Греции. Но ненадолго: он снова вернулся к славянской истории. Драма Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный", рисунки великого режиссера на эту тему дали толчок к созданию собственных исторических работ.

- Когда я создавал цикл "Иван Грозный в лицах", уже рисовал небольшие изображения святых. Это были маленькие эскизы. Но в 2021 году стал перечитывать детскую Библию и увлекся. Начал рисовать события церковной истории. А потом в Сети увидел видео иконописца, и все, меня затянуло, - признается Елисей.

Святые лики он пишет в технике темперы, используя натуральные пигменты.

- Я не толку малахит, лазурит и прочее, как это делают некоторые взрослые иконописцы, у меня нет такой возможности. Покупаю на накопленные деньги пигменты и с помощью яичного желтка делаю из них краски", - делится секретом.

Деньги на краски юный последователь Андрея Рублева старается заработать сам. Иногда берет заказы на написание образов.

- Недавно вот так называемую мерную икону заказали. Такие делают в рост новорожденного и дарят на крещение, - говорит он.

Татьяна Тюменева

«Российская газета» https://rg.ru/2023/03/22/11-letnij-ikonopisec.html

Фото Святослава Акимова