Александр Дрозденко: область продолжит поддерживать наших ребят в зоне СВО

– Ленинградская область делает огромную работу по поддержке наших участников СВО и их семей. Но за этими текущими делами мы иногда забываем о главном — о продвижении идеалов, целей и задачей того, что происходит сегодня на передовой, за что бьются наши ребята, что они защищают. Эта работа должна быть сегодня в приоритете. Я к этому буду регулярно возвращаться и в рамках заседаний правительства, и во время поездок по районам. Обязательно буду заходить в школы, где учились наши герои, смотреть, как выстраивается патриотическая работа в школах, на предприятиях, где работали ребята перед уходом в зону СВО, там это должно продвигаться и пропагандироваться, ― поставил задачу глава региона.

Он также добавил, что необходимо организовать трансляции награждений высокими наградами героев СВО, а во всех районах наладить публичное продвижение информации о них.

– Наша с вами задача, как региональных, так и муниципальных органов власти ― оказание помощи и содействия военкоматам в кадровом подборе контрактников для прохождения воинской службы в зоне СВО. Мы сохранили выплаты в размере 200 тысяч рублей для контрактников, распространили льготы и гарантии на тех, кто уходит через военкомат и заключает контракт для выполнения воинского долга и службы в зоне СВО. Кроме того, принято решение о создании на территории Ленинградской области отделения федерального фонда поддержки ветеранов СВО, ― рассказал губернатор.

Он также дал поручение главам муниципальных образований всех уровней содействовать военкоматам в работе с контрактниками. В частности, контролировать ход подготовки и переподготовки на полигонах, своевременность выплат пособий и корректность начисления льгот, а также организовать всестороннюю помощь и поддержку бойцам, отправляющимся в зону СВО.

— У нас с вами накоплен очень хороший опыт, достаточно эффективно работают волонтерские, общественные организации, огромное за это им спасибо. Со многими волонтерскими организациями я лично нахожусь на контакте, их работа вызывает огромное уважение и слова благодарности. Активно работает фонд «Ленинградский рубеж», который уже перешел на более качественный уровень, у нас установлены прямые контакты с воинскими подразделениями, где служат ребята. Все это четко уже отлажено, ― резюмировал Александр Дрозденко.