Чего боится палочка Коха?

Возраст Гатчинской фтизиатрической службы перевалил за полвека. В отделении до сих пор с благодарностью вспоминают ее старейших сотрудников: Михаила Яковлевича и Виталию Павловну Шапиро, Ларису Леонидовну Серватинскую, Ольгу Владимировну Котикову, Викторию Викторовну Новикову, Александру Васильевну Черненко, Валентину Александровну Дикову и других. Буквально до прошлого года в коллективе противотуберкулезного отделения еще оставались те, кто работал в гатчинском тубдиспансере с самого первого дня.

Сегодня сотрудники отделения продолжают лучшие традиции своих предшественников, заботясь о здоровье детей и взрослых и уделяя большое внимание просвещению гатчинцев. О том, как можно заразиться туберкулезом, зачем каждый год проходить флюорографию, и почему отказ от детской прививки смертельно опасен, рассказывает заведующая противотуберкулезным отделением Гатчинской поликлиники врач-фтизиатр высшей категории Оксана Голубкина:

- Задачи фтизиатрической службы – профилактическая работа с населением, обследование лиц с подозрением на туберкулез, постановка диагноза и лечение, а также диспансерное наблюдение лиц из групп риска.

Основные обследования с профилактической целью до 18 лет – это туберкулиновые пробы. До восьми лет это реакция Манту, которая себя зарекомендовала как очень эффективный метод раннего выявления туберкулезной инфицированности, а далее – диаскинтест, который стал применяться относительно недавно. Взрослые ежегодно проходят флюорографию в поликлиниках.

- Профилактическое обследование – дело добровольное?

- Да, но без этого не установить ранних изменений в легочной системе. Ведь туберкулез – только одна из нозологических единиц болезней, которые выявляются в результате флюорографии. А помимо туберкулеза это может быть и онкология, и заболевания крови, и паразитарные болезни легких, и аутоиммунные заболевания, и пневмонии. Как дифференцировать и провести раннюю диагностику?

Любое из вышеперечисленных заболеваний, застигнутое на самом раннем этапе, лечится амбулаторно. Флюорография, как скрининг, отбирает людей, которые подлежат дальнейшему наблюдению и более тщательному обследованию. Например, компьютерной томографии.

- Насколько безвредна сама флюорография?

- Это частый вопрос, и хотелось бы развеять предубеждение по поводу лучевой нагрузки: раз в год флюорография безопасна, зато очень оперативна и информативна. Многие пациенты благодарны флюорографии за своевременно обнаруженное заболевание.

- Как попадают на учет к фтизиатру?

- Если у человека выявлены изменения в легких, он проходит в противотуберкулезном отделении дополнительные обследования. Если подтверждается туберкулез, мы направляем пациента в областной тубдиспансер на врачебную комиссию: постановка на диспансерный учет осуществляется только по заключению областных специалистов.

Но не у всех пациентов, которые были к нам направлены, выявляется туберкулез. Пациентов приходит много, а туберкулез подтверждается даже не каждый день. У кого-то обнаруживается пневмония, у кого-то мы исключаем туберкулез, но выявляем онкологические заболевания, и тогда с нашими исследованиями направляем к онкологам, к торакальным хирургам. Все потоки пациентов в нашем отделении отрегулированы. Запись ведется через интернет – на «Госуслугах» либо на сайте Гатчинской КМБ.

- Сколько сейчас пациентов наблюдается в противотуберкулезном отделении?

- На учете у нас состоит около 700 человек – детей и взрослых. Но контингент разный. Дети чаще из семей, где больны родители – их надо понаблюдать, направить в санаторий – оздоровить. Другие – те, кто дал измененную чувствительность к туберкулину: реакция Манту и положительный диаскинтест. Заболевание как таковое может никогда и не наступить, но мы наблюдаем, проводим профилактические мероприятия. Таким детям положено в школе бесплатное питание, путевки в санаторий. И девять детей у нас с активным туберкулезным процессом. Они лечатся в стационарах.

Взрослых с активной формой туберкулеза состоит на учете меньше сотни. Медикаменты и санаторно-курортное лечение нашим пациентам и членам их семей предоставляются за счет бюджетных средств. Работает дневной стационар, где больным выдаются продуктовые наборы для дополнительного питания.

- Оксана Валерьевна, полтора-два века назад чахотка считалась «привилегией» аристократии – ее лечили на водах; в эпоху развитого социализма туберкулез ушел в места лишения свободы. А кто сегодня в числе ваших пациентов?

- Социальный портрет больного туберкулезом изменился, но стереотип продолжает давить. Многие стыдятся своего диагноза, некоторые направленные к нам пациенты по две-три недели не приходят, и мы сами начинаем их разыскивать, потому что в наше отделение поступают все флюорографические протоколы с патологией.

Вообще, чтобы заразиться туберкулезом, необязательно попадать за решетку, вести асоциальный образ жизни или недоедать. Туберкулез – это особо опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия – палочка Коха. Распространяется воздушно-капельным путем. Таким образом может заразиться любой человек.

- А в закрытой форме?

- Пациент может и не знать о том, что он болен: вначале заболевание протекает бессимптомно, бактериовыделения нет. Это и называют «закрытой» формой. А когда появляются симптомы, это уже, как правило, «открытая» форма, запущенная, требующая лечения в стационаре.

И если этот пациент никуда не обращался, не лечился, просто худел да кашлял – он заражал людей. Ежедневно миллионы микобактерий от такого больного поступают во внешнюю среду. И когда благополучные граждане приходят на прием и плачут: «Откуда я мог этот туберкулез взять?», мы стараемся обследовать все окружение зараженного: дом, подъезд, соседей. И выясняется: рядом жил больной туберкулезом и сам не знал о своей болезни. Такой больной заражает за год 10-15 человек. Заболеет из них чуть меньше, но инфицированы будут все. И кто-то из них заболеет уже в этом году, а кто-то – в следующем, когда иммунитет по какой-то причине ослабнет.

- Какова сегодня смертность от туберкулеза?

- Непосредственно от туберкулеза – когда причиной смерти была названа именно эта болезнь – в прошлом году в Гатчинском районе умерло два человека. Чтобы в наше время умереть от туберкулеза, надо очень сильно себя запустить.

Если пациент проходит флюорографию хотя бы раз в два года, у него застигается туберкулез на стадии маленького очажка, который хорошо и быстро лечится. Если же туберкулез не лечить, через некоторое время начинается распад легочной ткани – появляются каверны, идет деструкция, и такие пациенты погибают, как правило, либо от истощения – кахексии, полиорганной недостаточности, когда все органы уже отказывают, либо от легочного кровотечения.

- Как уберечься от инфекции, и кто в зоне риска?

- Если мы не проживаем с больным в одной квартире и соблюдаем гигиенические нормы, риск заболеть намного ниже. Чаще инфицированию подвержены группы риска: дети и взрослые с аутоиммунными заболеваниями, а также люди, получающие длительную гормональную терапию, имеющие болезни желудка или почек, онкологические больные на химиотерапии, которая разрушает иммунитет.

- С другими формами туберкулеза вы сталкиваетесь?

- 95% случаев – это легочный туберкулез. Прежде всего легкие принимают на себя первый удар инфекции, и в легких селится эта микобактерия. Но есть и внелегочные формы: туберкулез костей, мочевыделительной системы, кожи, суставов. Недавно был на приеме пациент с туберкулезом легких и почек одновременно и еще один – с подозрением на туберкулез глаз.

Очень тяжелая форма – туберкулез центральной нервной системы. Особенно это касается ВИЧ-инфицированных и не вакцинированных детей. В Гатчинском районе существует большая проблема: есть не привитые от туберкулеза дети. Они дважды в год должны проходить обследование на туберкулез. Все дети, у которых мы выявили туберкулез в 2022 году, не были вакцинированы – у них не было никакой защиты от этой древней инфекции. Хорошо, что мы их выявили на начальной стадии (когда еще не появились жалобы) – как раз путем применения реакции Манту и диаскинтеста. Но ведь есть родители, которые и от тестирования отказываются, расписываясь в своем невежестве и считая эти пробы прививками. А между прочим, дети, не обследованные на туберкулезную инфицированность, не должны посещать школы и детские сады, пока не пройдут обследование у фтизиатра – это регламентирует закон об охране здоровья граждан.

- Почему родители отказываются вакцинировать детей от туберкулеза?

- С точки зрения здравого смысла объяснения нет. Это самая первая прививка в жизни ребенка, и от нее не бывает побочных эффектов. За тридцать лет моей врачебной практики только у одного малыша была реакция на вакцинацию, и то – в виде воспаления места укола. Понаблюдали за ребенком и все благополучно разрешилось. Родители должны позаботиться о защите ребенка. Привитый человек, даже если заболеет, то излечимо – он не заболеет смертельной формой туберкулеза.

- Что дает в данном случае реакция Манту?

- По этой пробе виден иммунитет к туберкулезу: если к семи годам иммунитет у ребенка убыл, проводится повторная вакцинация.

Нередко по результату обследования детей мы выявляем больных туберкулезом взрослых. Ребенку сделали реакцию Манту – она аномальная. Мы его обследуем и запрашиваем флюорографию у родителей. И тут выясняется, что никто из членов семьи ее не проходил несколько лет, и у мамы или у дедушки – активный туберкулез. Такие семьи были выявлены и в прошлом году, где родитель явился главным источником заражения. И хотелось бы напомнить, что и в современном мире известны случаи гибели детей от туберкулеза.

- Оксана Валерьевна, по каким симптомам можно заподозрить у себя чахотку?

- Симптомы могут быть совершенно незначительные: сухой непродуктивный кашель, субфебрильная температура тела – 37,2℃, которая держится неделями, боли в суставах. Дети начинают хуже учиться, быстро устают, теряют интерес к играм, становятся бледными. Но заметит это только специалист, все остальные скажут: «Мало солнца, большая нагрузка, чего вы хотите?..» Некоторые дожидаются, пока температура пройдет сама собой. И она действительно проходит – через два-три месяца: организм устает бороться. Туберкулез не нужно ждать – его необходимо предотвращать, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить флюорографию. Всем желаю внимательного отношения к себе и здоровью своих близких.

Беседовала Екатерина Дзюба